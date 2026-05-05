Ara zam beklentisine yanıt: AK Parti’den net mesaj

TÜİK’in nisan verileriyle yıllık enflasyonun yüzde 32,37’ye yükselmesi, milyonlarca çalışan ve emekli için ara zam beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Enflasyon rakamlarının hatırlatılması ve ara zam beklentisinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine Güler, petrol fiyatlarındaki kırılgan durumun ve değişkenliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonda baskı oluşturarak, fiyatlar genel düzeyinde artışa neden olduğunu kaydetti.

Abdullah Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.