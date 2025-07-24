Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan risk uyarısı

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küresel ticari gerilimler ve buna bağlı belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Lagarde, bunun yatırım ve tüketimi düşürebileceğini, finansal piyasalarda güveni zedeleyebileceğini finansman koşullarını da zorlaştırabileceğini anlattı.

Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi jeopolitik gerilimlerin de önemli belirsizlik kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Buna karşılık, ticaret ve jeopolitik gerginliklerin hızla çözülmesi halinde, bu durumun ekonomiye olan güveni artırabileceğini ve faaliyetleri canlandırabileceğini belirten Lagarde, daha yüksek savunma ve altyapı harcamalarının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Lagarde, iş dünyası güvenindeki iyileşmenin özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini anlattı.

Daha güçlü avronun enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebileceğine işaret eden Lagarde, "Enflasyon görünümü değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle normalden daha belirsiz durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, yüksek tarifelerin Avro Bölgesi ihracatına olan talebi düşürebileceğini, kapasite fazlası olan ülkelerin de ihracatlarını Avro Bölgesi'ne yönlendirmeleriyle enflasyonun daha düşük seviyeye inebileceğini anlattı.

Buna karşılık küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını artırabileceğine dikkati çeken Lagarde, bunun enflasyonu daha da yükseltebileceğini söyledi.

Lagarde, ECB olarak herhangi bir döviz kurunu hedeflemediklerini belirterek, döviz kurunu enflasyon için önemi nedeniyle yakından takip ettiklerini ifade etti.

AB-ABD müzakereleri dikkatle takip ediliyor

AB ve ABD arasında tarifler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin Lagarde, "AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ediyoruz. Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

Lagarde, ECB’nin mevcut faiz seviyesi ile zorlu bir dönemde yola devam edebilecek bir konumda olduklarını anlattı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında ECB'nin de hedefi olan yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Bu aşamada, AB ve ABD yetkilileri tarifler konusunda bir anlaşma müzakere ediyor.