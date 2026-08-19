Avrupa parasını harcamıyor: 18 ülkenin 14’ünde aynı tablo

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Avrupa ekonomisinin yıllardır beklediği tüketim toparlanması bir türlü istenen ölçüde gelmiyor. Enflasyonun gerilemesine, iş gücü piyasalarının dirençli kalmasına ve reel gelirlerdeki iyileşmeye rağmen haneler ceplerini açmak yerine paralarını biriktirmeye devam ediyor.

2026’nın ilk çeyreğine ilişkin veriler, karşılaştırma yapılabilen 18 Avrupa ülkesinin 14’ünde hane halkı tasarruf oranının Covid-19 salgını öncesindeki seviyelerin üzerinde kaldığını gösteriyor. Bu durum Avrupa ile ABD arasındaki ekonomik görünümün neden giderek farklılaştığını da ortaya koyuyor.

Euro Bölgesi’nde tasarruf oranı yüzde 14,3

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde hane halkı brüt tasarruf oranı 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 14,3 seviyesinde kaldı. Bu oran, pandemi öncesindeki beş yıllık dönemde görülen yüzde 12,5’lik ortalamanın belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

Tasarruf oranı, hanelerin kullanılabilir gelirlerinin mal ve hizmetlere harcamadığı bölümünü gösteriyor. Dolayısıyla oranın yüksek kalması yalnız insanların daha fazla para biriktirdiğini değil, aynı zamanda ekonomiye tüketim yoluyla dönen gelirin daha sınırlı kaldığını da ifade ediyor.

Üstelik bu tablo tek bir ülkeye özgü değil. Avrupa genelinde pandemi öncesine kıyasla daha yüksek tasarruf eğiliminin çok sayıda ülkede aynı anda görülmesi, davranış değişiminin kıta genelinde kalıcı hale gelmeye başladığını düşündürüyor.

Krizler bitti ama tedirginlik kalıcılaştı

Avrupalı tüketicinin daha fazla tasarruf etmesinin arkasında yalnızca yüksek faizler bulunmuyor. Son birkaç yılda Covid-19 salgını, enerji krizi, hızlı enflasyon, savaşlar ve yaşam maliyetlerindeki sert artışlar birbirini izledi.

Bu şokların ardından hanelerin finansal güvenlik tamponlarını yeniden oluşturma eğilimi güçlendi. Enflasyon düşse bile fiyatların eski seviyelerine dönmemesi, tüketicinin gelecekte karşılaşabileceği yeni maliyetlere karşı daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Avrupa Komisyonu’nun tüketici anketleri de bu davranışı destekliyor. Tasarruf etme niyeti pandemi öncesindeki seviyelerin üzerinde kalırken tüketici güveni hâlâ zayıf seyrediyor.

Başka bir ifadeyle Avrupa’da sorun yalnız insanların para kazanamaması değil. Birçok hane, gelecekte ne olacağından emin olmadığı için elindeki parayı harcamaktan kaçınıyor.

ABD’de tablo tam tersine döndü

Atlantik’in diğer tarafında ise farklı bir davranış görülüyor. ABD’de hane halkı tasarruf oranı pandemi öncesinin altında seyrederken tüketici harcamaları ekonomik büyümenin ana taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor.

Bu fark büyüme tahminlerine de yansıyor. IMF’nin 2026 için ABD ekonomisinde yüzde 2,3 büyüme beklediği, Euro Bölgesi için tahminin yüzde 0,9, İngiltere için ise yüzde 1 olduğu belirtiliyor.

Amerikalı tüketicilerin Avrupa’daki hanelere göre daha fazla hisse senedi ve finansal varlık sahibi olması da iki taraf arasındaki farkı büyütüyor. Borsalardaki yükseliş ABD’de servet etkisi yaratarak harcamaları desteklerken Avrupa’da aynı mekanizma çok daha sınırlı çalışıyor.

Bu nedenle Avrupa’da gelirlerin toparlanması tek başına güçlü tüketim artışına dönüşmeyebiliyor.

Enerji fiyatları yeni frene dönüşebilir

Avrupa açısından risklerden biri de enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi. Yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları hane bütçelerinde enerji ve ulaşım giderlerinin yeniden artmasına yol açabilir.

Bu durumda tüketicinin elinde kalan harcanabilir gelir azalırken gelecekteki enflasyona yönelik endişeler de yeniden güçlenebilir. Böyle bir ortam hanelerin daha fazla harcama yapmak yerine tasarruf tamponlarını büyütmesine neden olabilir.

Ekonomistler bu nedenle tüketimin toparlanması için yalnızca gelir artışının değil, ekonomik belirsizliğin de azalması gerektiğine dikkat çekiyor.

Avrupalıların gelecekteki fiyatlara ve ekonomik koşullara güven duymadığı bir ortamda ücret artışlarının önemli bir bölümü yeniden tasarruf hesaplarına gidebilir.

Bankalarda dev bir para birikiyor

Avrupa’daki yüksek tasarruf yalnız tüketimi değil, sermaye piyasalarını da etkileyen daha büyük bir soruna dönüşmüş durumda.

Avrupa genelinde hanelerin bankalardaki nakit ve mevduatlarının yaklaşık 14 trilyon euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu paranın önemli bölümünün düşük getirili hesaplarda tutulması, Avrupa’nın uzun süredir çözmeye çalıştığı yatırım sorunlarından birini oluşturuyor.

Avrupa yönetimleri ve büyük finans kuruluşları bu nedenle hane tasarruflarının daha büyük bölümünün hisse senedi, tahvil ve uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirilmesini istiyor.

Ama mevcut tablo gösteriyor ki birçok Avrupalı için ilk tercih hâlâ yatırım yapmak veya tüketmek değil, parayı ulaşılabilir biçimde kenarda tutmak.

Avrupa’nın büyümesi tüketicinin kararına bağlı

Avrupa ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha hızlı büyümesi için hane halkının bu davranışının değişmesi kritik önem taşıyor.

Hanelerin biriktirdikleri paranın yalnızca küçük bir bölümünü tüketim için kullanması bile iç talebe önemli destek sağlayabilir. Ancak yeni enerji şokları, enflasyon korkusu veya jeopolitik belirsizlikler tüketicinin yeniden savunmaya geçmesine neden olabilir.

Avrupa açısından ortaya çıkan paradoks da burada yatıyor. Hanelerin finansal olarak daha güçlü tamponlar oluşturması bireysel açıdan güven verici olsa da milyonlarca kişinin aynı anda harcamaktan kaçınması kıtanın ekonomik büyümesini yavaşlatıyor.

Şimdi Avrupa ekonomisi açısından kritik soru, hanelerin bankalarda tuttuğu paranın ne zaman yeniden mağazalara, hizmetlere ve yatırımlara döneceği olacak.