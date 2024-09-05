Avrupa piyasalarında tüm gözler makroekonomik veri akışında

Avrupa borsalarında karışık seyir söz konusu. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18.604 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.279 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.745 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.480 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 11.263 puandan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle karışık bir seyrin hakim olduğunu belirterek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya Merkez Bankası yeni başkanı: José Luis Escrivá Belmonte

Avrupa borsalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde durgunluk endişeleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, gözlerin makroekonomik veri akışına çevrildiğini vurguladı.

Üç aydır boş olan İspanya Merkez Bankası başkanlığı görevine José Luis Escrivá Belmonte getirildi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.