Avrupa'da akaryakıt fiyatları elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tırmanan benzin fiyatları Avrupa'da elektrikli araçlar pazarını daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı. İran ile yaşanan savaşın ardından artan maliyetler sürücüleri prizden gelen daha ucuz enerjiye yöneltti.

İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'daki dijital otomobil platformları şubat ayından bu yana elektrikli araçlar için yapılan başvurularda büyük artışlar bildirdi. Akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıkarken elektrik maliyetlerinin nispeten sabit kalması bu süreci hızlandırdı.

Elektrikli araç talebinde rekor artış yaşandı

İran'da ilk askeri saldırıların gerçekleştiği 28 şubat tarihinden itibaren küresel piyasalar sarsıldı. Tahran yönetimi petrol ve gaz ihracatında kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı.

Almanya'nın en büyük araç platformu olan Mobile.de yetkilileri yüksek yakıt fiyatlarının elektrikli araçlar için bir katalizör olduğunu açıkladı. Şirket mart ayı taleplerinin bir önceki aya göre yüzde 50'den fazla arttığını duyurdu.

Avrupa pazarında akaryakıt krizi talebi tetikledi

Almanya'da dizel yakıtın litre fiyatı 2,50 euro seviyesine yükseldi. Bu durum tüketicileri içten yanmalı motorlar yerine elektrikli araçlar seçeneklerine yöneltti. Volkswagen ID.3 modeli pazardaki en çok talep gören araç oldu.

İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde de otomobil alıcılarının tercihleri hızla değişti. Carwow platformu mart ayında elektrikli araçlar özelinde yüzde 30'a varan bir talep artışı yaşandığını bildirdi.

Tüketiciler maliyetler konusunda kalıcı bir endişe taşıyor

Fransa pazarında ise La Centrale verileri elektrikli araçlar aramalarının mart başından nisan başına kadar yüzde 160 arttığını gösterdi. Sürücülerin enerji fiyatlarındaki değişimlere karşı son derece hassas davrandığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz hafta SMMT tarafından açıklanan veriler mart ayı tescillerinin 86 bin adedi aşarak rekor kırdığını doğrulamıştı. Bu veriler aslında savaşın başlamasından çok daha önceki satışları kapsayan teslimatları içeriyordu.

Otomobil üreticileri bu ani talep artışının kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor. Yaşanan kriz akaryakıt bağımlılığının risklerini ortaya çıkarırken tüketicilerde toplam sahip olma maliyeti konusunda derin izler bıraktı.