Avrupa'da CDS'ler geriledi: Türk CDS'leri düşüş trendine geri döndü

IG analistleri, "Genel olarak, atmosfer [geçen haftaya] göre çok daha sakin, hisse senedi piyasaları son beş seansta yükselişe geçti" dedir.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro yüksek getirili CDS'leri takip eden iTraxx Europe Crossover endeksi 4 baz puan düşerek 324bps'ye gerilerken, Euro yatırım yapılabilir CDS'leri takip eden iTraxx Europe Main endeksi 1bps düşerek 61bps'ye geriledi.

Türk CDS'leri düşüş trendine geri döndü

Global CDS yükselişinden nasibini alan ülkelerden biri olan Türkiye'nin de 5 yıllık CDS'leri 300 baz puanın üzerine çıkmıştı. Bugün itibariyle Türk CDS'leri de yeniden 277 baz puana kadar gerileyerek düşüş trendine geri döndü.