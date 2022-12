“Avrupa’da en karlı bankayız”

İspanya’nın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, “Avrupa coğrafyasının 15 büyük bankası arasında ilk 9 ayda karlılık açısından 1 numarayız” dedi.

Son 4 yıldır yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından geçen hafta “profesyonel liyakat” ödülü alan İspanya’nın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, BBVA’nın bankacılık sektöründe güçlü olduğu konulardan birinin dijitalleşme olduğunu kaydetti. Genç, “BBVA bu seneyi 11 milyonun üzerinde yeni müşteri ile kapatacak. 2018’de bu 5 milyondu. İki katından daha fazlasını çıkardık. O zaman yeni kazanılan müşterilerin yüzde 10’u dijitalden geliyordu şimdi yüzde 54’ü bu dijital kanallardan akıyor. Bizim rekabet grubumuz olarak adlandırdığımız, Avrupa coğrafyasının 15 büyük bankası arasında ilk 9 ayda karlılık açısından 1 numarayız. Eminim yılı da böyle kapatacağız. Nedenine baktığınızda dijitalleşmenin ve müşteri kazanımının çok önemli bir faktör olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmede işlem bankacılığı denilen cep telefonundan para aktarımı, kredi kartı ödemesi gibi işlemleri artık her bankanın yaptığını ancak satış, müşteri kazanımı ve finansal tavsiyeler olarak belirlenen 2, 3 ve 4. fazlarda dijitalleşmeyi her bankanın aynı hızda ve yüksek kalitede gerçekleştiremediğini vurgulayan Genç, “BBVA olarak tüm dijitalleşme fazlarında çok iyi olduklarını, bunun kendilerini diğer bankalardan ayıran bir özellik olduğunu, yaptıkları 100 satıştan 77’sinin artık cep telefonu kanalı başta olmak üzere dijitalden geldiğini” açıkladı.

“Yüksek enflasyon Avrupa’da sektörün de ana gündemi”

Genç, son iki hafta içinde üç farklı yatırım bankasıyla görüşmeler yaptığını anlatarak “Avrupa Merkez Bankasının 2023 sonunda faizleri getireceği yer neresi olur konusunu konuştuk. Avrupa’da faizler bugün yüzde 1,5’te. Aralık 2023 için faizlerin, bu yatırım bankalarından bir tanesi yüzde 3’e, diğeri yüzde 2’ye, ötekisi de yüzde 4’e çıkacağını söyledi. 2, 3, 4 basit rakamlar gibi gözüküyor ama ekonomiye çok fazla etki yapıyor. Neden hepsi farklı söylüyor? Çünkü enflasyonun ne kadar ve ne hızla aşağıya inebileceğini kimse kestiremiyor” dedi.

“Şu anda gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’daki tüm ekonomilerin en büyük gündemi enflasyon. Enflasyon rakamları çok yüksek geliyor. Avrupa’da çok uzun yıllar eksilerde bile devam eden enflasyon oldu. Şimdi yüzde 11’lere çıktı.” diyen Genç, “Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde Merkez Bankaları faizleri artırarak enflasyonu aşağıya çekmeye, kontrol altına almaya çalışırlar. Enflasyonun nerede olduğunu, nerede olabileceğini çok net göremedikleri için merkez bankalarının faiz kararlarının da nerede olacağını çok kestiremiyoruz” diye konuştu.

BBVA CEO’su Genç ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek yıl sonuna kadar faizleri yüzde 4’e kadar çıkarması halinde bunun “sıkılaştırılmış bir politika” anlamına geleceğini vurguladı.

"Parayı yönetememek insanlığın en büyük sorunu"

Onu Genç, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve ABD’de yapılan bir anketten örnek vererek “Hayatınızdaki stresin kaynağı ne? diye sorulduğunda, anketlerde açık ara farkla en çok (para) yanıtı çıkıyor. Parayı yönetememek, para ile ilgili konularda insanların ne yapacağını bilememesi halen insanlığın en büyük sorunlarından bir tanesi. Biz artık, müşterinin hesabı, kredi kartı bilgileri bizde ise müşterilere parayı yönetmekle ilgili elimizdeki datayı, dijitalleşmeyi kullanarak ve çalışanlarımız yoluyla daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Yatırımcılara uzun vadeli hisse portföyü öneririm”

“Size sokaktaki bir insan (100 bin eurom var nereye yatırım yapmalıyım?) derse, ne cevap verirsiniz?” sorusuna Genç, şu yanıtı verdi: “Buna karşı ilk cevap, ‘O paranın ne kadarını ne kadar süreyle dokunmadan yaşayabilirsiniz?’ olmalıdır. Risk profilini ölçmek için bu önemli bir soru. Bizim zaten bunu değerlendirmeden müşteriye paranı şuraya yatır dememiz doğru değil. Eğer uzun vadede, mesela 10 yıl boyunca dokunmam diyorsa o lüksü var ise her zaman hisse senetleri daha iyi getiri sağlar. Tabii tek bir hisseye değil, birçok hisse yoluyla yatırımı çeşitlendirerek. Benim önerim o olur. Ben kendi paramın dokunmayacağım dediğim kısmını her zaman oraya yatırdım ve her zaman da en iyi getiriyi orası sağladı. Eğer 3-5 senede paraya ihtiyacım olabilir düşüncesindeyseniz, risk iştahınız çok yüksek değilse sabit getirili menkuller dediğimiz, hükümetlerin, şirketlerin bonoları vardır. Oraya yatırabilirsiniz. Her an bu paraya ihtiyacım olabilir diyorsanız da mevduat yaparsınız.”