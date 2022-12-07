Avustralya Merkez Bankası faizi arttırdı

Faiz oranı yüzde 2,85'ten yüzde 3,10'a çıkarıldı. RBA, son 8 toplantısında toplam 300 baz puan faiz artırdı. RBA, önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu yineledi. Kurul, önümüzdeki dönemde faiz oranlarını daha da artırmayı beklediğini, ancak bunun önceden belirlenmiş bir rotada olmayacağına işaret etti.

Açıklamada, "Kurul, küresel ekonomiyi, hanehalkı harcamalarını, ücret ve fiyat belirleme davranışlarını yakından izliyor. Gelecekteki faiz artırımlarının boyutu ve zamanlaması, gelen veriler ve Kurul'un enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne ilişkin değerlendirmesine göre belirlenmeye devam edecek. Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" denildi.