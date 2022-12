AXA Sigorta, From Your Eyes'ı destekliyor

Türkiye’de sigorta sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden ve dijital teknolojileri iş süreçlerine başarıyla entegre ederek tüm paydaşları için değer yaratan AXA Sigorta, “insanlığın gelişimi adına insanlar için değerli olanı korumak” marka amacı doğrultusunda topluma değer katacak teknoloji girişimlerine de destek oluyor. Bu kapsamda AXA Sigorta, 7 Aralık Çarşamba günü Maslak UNIQ İstanbul’da gerçekleşen, finans sektörü ve yatırımcıları girişimcilerle bir araya getiren Big Bang Startup Challenge‘ta sahne alan “From Your Eyes”adlı girişime hibe desteği sunuyor. Big Bang sahnesinde From Your Eyes ekibine ödülünü AXA Sigorta İnovatif İş Birlikleri Yönetimi ve İş Geliştirme Müdürü Cemre İpek takdim etti.

From Your Eyes: Görme engelliler için yapay zekâ destekli betimleme uygulaması

AXA Sigorta’nın daha iyi bir gelecek inşası vizyonu doğrultusunda hibe desteğinde bulunduğu From Your Eyes adlı mobil uygulama, görme engelli kişilere insan ve yapay zekâ iş birliğiyle hızlı ve nitelikli bir şekilde betimleme hizmeti sunmayı amaçlıyor. Yenilikçi adımların destekleyicisi AXA Sigorta, From Your Eyes’a desteğiyle girişimcilik ekosistemi için değer yaratırken, “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” adıyla gençleri desteklemek için yaptığı çalışmalara da önemli bir halka ekliyor.

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, İTÜ Çekirdek çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yenilikçiliğin en önemli başarı faktörlerinden ve temel büyüme stratejilerinden olduğu günümüzde, AXA Sigorta olarak yeni teknolojileri benimsemek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında iki yıldır İTÜ ARI Teknokent ile yaptığımız iş birliğimiz de daha iyi bir gelecek inşası için girişimcilerin yanında durmak ve yeni teknolojilerin hayatımızda daha çok yer almasını sağlayacak katkılarda bulunmak için bize fırsat sunuyor. AXA Sigorta olarak, iş süreçlerimizi dönüştürecek girişimleri olduğu kadar toplumda değer yaratacak fikirleri de desteklemeyi önemsiyoruz. Genç girişimcilerin yanında yer almayı özellikle anlamlı görüyoruz. Bu nedenle bugün genç bir ekibin girişimi olan ve ortaya koyduğu değerlere gönülden inandığımız From Your Eyes’a ödül vermekten dolayı oldukça mutluyuz.”