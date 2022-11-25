AXA Sigorta ‘Platin Marka’ seçildi

“İnsanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı koruma” yaklaşımıyla hasar tazmini yapan bir sigorta şirketinden fazlası olmak için çalışan AXA Sigorta’nın toplumsal yaşama yaptığı katkılar, Ekonomiye Fayda Endeksi tarafından sertifikaya layık görüldü. Beykoz Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi iş birliğiyle kapsamlı sektörel araştırmalar sonucu oluşturulan ve bu yıl dördüncüsü yayınlanan Ekonomiye Fayda Endeksi’nde çeşitli kategorilerde başarılı olan markalara, Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Ürün ve hizmetleriyle fark yaratan, yönetim performansıyla toplum tarafından takdir gören, Türkiye ekonomisine ve toplumsal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların belirlendiği endekste AXA Sigorta "Platin Marka" olarak yer aldı.

26 bölge ve 72 ilde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi, kurum ve markaların ürün ve yönetim performanslarıyla kamuoyunda tesis ettiği fayda algısını ölçümlemeyi hedefliyor.

AXA Sigorta Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar, şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak yaptığımız tüm çalışmalarda toplumsal fayda sağlamayı ve insanlık için değer yaratmayı odağımıza alıyoruz. Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlik gibi konuları göz önünde bulunduruyor, operasyonlarımızla toplumsal ve ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla insanlar nezdinde olumlu bir algı ve güven yaratmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İnsanlık için değerli ve önemli olan tüm unsurları korumak adına çalışmaya devam edeceğiz.”