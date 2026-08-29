Esenler Güney Hastanesi satıldı mı? Esenler Güney Hastanesi kimin?

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İstanbul’da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık şirketine kayyum atanmasının ardından TMSF yönetimine geçen kuruluşların satış süreci devam ediyor.

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi de TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşları arasında yer aldı. Soruşturma sürecinin ardından söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken bazı kuruluşlar için satış işlemleri başlatıldı.

Yayımlanan ihale duyurusuna göre Güney Sağlık Hizmetleri için belirlenen muhammen bedel 200 milyon TL oldu.

İhaleye katılmak isteyenlerin idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmeleri gerekiyor.

Bu tarihten sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İhale 30 Eylül’de yapılacak

Güney Sağlık Hizmetleri için ihale 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Satış süreci kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Gelen teklifler doğrultusunda bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve daha sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

Daha önce üç hastane için satış ilanı yayımlandı

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşlarının satışına ilişkin daha önce de adımlar atılmıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu için daha önce satış ilanları yayımlandı. Esenler Güney Hastanesi’nin de satış sürecinin başlamasıyla TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşlarından biri daha ihale sürecine girmiş oldu.