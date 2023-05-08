Aytemiz, GastroClub ile yeni bir iş birliğine imza attı

Aytemiz, indirimli yeme-içme fırsatları sunan GastroClub ile yeni iş birliğini duyurdu. İş birliği kapsamında 1200’den fazla restoranda indirime sahip GastroClub üyelerini, Aytemiz istasyonlarında da yüzde 3’e varan indirimlerle akaryakıt alma fırsatı bekliyor. Her yakıt alımında geçerli olan kampanya, 30 Ağustos’a dek devam edecek.

Aytemiz istasyonlarından avantajlı fiyatlarla akaryakıt almak isteyen GastroClub üyeleri, uygulamada yer alan “Yaşam ayrıcalıkları” kategorisinden kampanya kodlarını aldıktan sonra Aytemiz Vaay uygulamasını indirerek “Katılım kodu gir” alanına kampanya kodunu giriyor. Böylelikle Türkiye’nin birçok seçkin restoranında avantajlı fiyatlarla yemek yiyen GastroClub üyeleri, Aytemiz istasyonlarında da yüzde 3’e varan indirimlerle akaryakıt alabiliyor.

GastroClub; 1200’ü aşkın seçkin restoranda sunduğu yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra market alışverişlerinden kuru temizlemeye, spor harcamalarından beslenmeye kadar birçok alanda üyelerine özel ek ayrıcalıklar sağlıyor. Tüm bu fırsatlarla beraber artık GastroClub üyeleri, Aytemiz istasyonlarından da avantajlı fiyatlarla yakıt alma imkanına sahip oluyor.