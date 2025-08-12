Azalan politik riskler piyasada iştahı artırdı

ABD ve Rusya’nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışıyla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Alaska ve Arktik’te ABD ve Rusya’nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti. Uşakov’un açıklamaları sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erebileceğine yönelik umutların artmasıyla haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları ve endeks vadeli kontratlarda yükselişler görüldü. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumaya devam etmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Külçe altın belirsizliği

Tarifelere ilişkin haber akışı da takip edilirken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu belgeleri, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında yer aldığını ve bu ürünlere gümrük vergisi uygulandığını ortaya koydu. Bu durumun altın piyasasında belirsizlikleri artırmasıyla Beyaz Saray’ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda “yanlış bilgilere” açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı bildirildi.

İsviçre Değerli Metaller Birliği (ASFCMP), iki tür külçe altının ithalatının ABD’nin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri kapsamında olmasının fiziki altının uluslararası akışını olumsuz etkileyebileceğini duyurdu. ABD’nin bu kararının küresel kıymetli maden piyasasına olası etkileri de takip ediliyor. Haberin ardından altın fiyatları yükselişe geçmiş ve cuma günü kapanıştan önce ons başına 3400 dolara dayanmıştı. Yanlış bilgilendirmenin giderileceği haberinin ardından ise altın fiyatları 3360 doların altına düştü.

Fed’in yönetimi güvercinlere mi geçiyor?

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), yeni tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki baskıyı artırmasıyla ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargo hacminin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 5,6 düşmesinin beklendiğini bildirdi. Fed cephesinde ise Trump’ın bankanın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler’in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı aday göstermesi, bankanın yönetiminin daha “güvercin” bir tutum benimseyeceğine dair beklentileri artırdı.

Bu arada, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal’da yer alan bir haberde Trump’ın ekibinin Fed başkanlığı için aday arayışını genişlettiği ve listeye yeni isimlerin eklendiği bildirildi. Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu belirtmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, bankanın hem enflasyon hem de istihdam hedefleri açısından risklerle karşı karşıya olduğunu ve faiz indiriminin uygun olup olmadığına karar verilirken bunlardan hangisinin daha ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Analistler, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, açıklanacak verinin ABD ekonomisinin gidişatı ve Fed’in yol haritasına ilişkin daha fazla ipucu vermesinin beklendiğini ifade etti. Kurumsal tarafta ise Trump’ın Intel Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan’ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen şirket hisseleri, Tan’ın ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını açıklaması sonrası toparlanma göstererek yüzde 0,9 yükseldi.

Trump’ın Intel CEO’suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary’e yazdığı mektupta, Tan’ın Çin ile bağlantılarını sorgulaması gerektiğini söylemesinin ardından gelmişti. Tan, istifa çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını belirtmişti. Tan’ın bu kapsamda bugün Beyaz Saray’a gitmesi bekleniyor. Öte yandan Nvidia ve AMD Çin’e çip satışların elde ettiği gelirlerin yüzde 15’ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etti.

Çin vergilerinin akıbeti ne olacak?

ABD’de endeks vadeli kontratlar dün güne pozitif seyirle başladı. Bu gelişmelerle, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28’e çıktı. Asya borsalarında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da bir araya geleceğine ilişkin haber akışıyla alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini ertelemesine ilişkin süre bugün sona ererken, bu sürenin tekrar uzatılabileceğine yönelik beklentiler de masada yer alıyor. Cuma 66,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise Brent petrolün varil fiyatı 65,76 dolara kadar düştükten sonra gün içinde yeniden 66 doların üzerine yükseldi. Petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta ABD ile Rusya arasında Ukrayna’daki savaşa ilişkin yapılacak görüşmelerin sonucunu beklemesiyle zayıf seyrediyor. Brent petrolde teknik olarak 72,28 doların direnç, 64,79 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.