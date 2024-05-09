Azerbaycan ile ticaret 15 milyar dolara çıkacak

Nagihan KALSIN

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Asadov'un başkanlığında, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.120 maddelik KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Asadov'un huzurunda, komisyon kapsamında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Ticaret hızlanacak

İmza töreninin ardından Asadov ile birlikte basın açıklaması yapan Yılmaz, 2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin 7,5 milyar doları bulduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı. Yılmaz, Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmini en kısa sürede yakalamaktır” dedi.

Ulaşım imkanlarını geliştirme, gümrüklerde sadeleştirme, gümrük kapılarında iyileştirme gibi tedbirlerle ticareti çok daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarının 13 milyar dolar seviyesine ulaştığını, üçüncü ülkelerden giden yatırımların eklenmesiyle bu rakamların daha yükseleceğini dile getirdi. Azerbaycan Başbakanı Asadov da "Ülkelerimiz bölgenin gelişiminde, Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.