Azerbaycan'a yatırımlar 34 milyar doları aştı
Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Azerbaycan'da Yatırım Fırsatları' bilgilendirme seminerinde Bursa iş dünyasına önemli mesajlar verdi.
Azerbaycan'ın 10 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunduğunu söyleyen Taghiyev, “Azerbaycan'ı 280 milyonluk büyük bir pazara giriş kapısı olarak değerlendirebilirsiniz” dedi.
Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Ofisi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.
“İşbirliğimizi güçlendireceğiz”
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma başta olmak üzere çok geniş bir zeminde ilerlediğini kaydeden Bayizit, “Aramızdaki 7,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ekonomik ilişkilerimizde görüyoruz.
Diğer taraftan ülkemiz Azerbaycan'da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Karşılıklı yatırımlarımız 34 milyar doları aştı. Girişimcilerimiz için değerli bir pazar olan Azerbaycan, aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılarımız için belirlediği hedef ülkelerden biri. Azerbaycan ile daha çok ticaret yapmamız, yatırımları çoğaltmamız ve dış ticaret hacmimizi yükseltmemiz gerekiyor” dedi.
Konuşmasında Ticaret Temsilcisi Ofisi'nin kuruluş amacı ve sorumluluk alanlarına ilişkin bilgiler veren Taghiyev, “Ticaret temsilcisi ofislerimiz 6 ülkede faaliyet gösteriyor. Son olarak bir yıl önce Türkiye'de kuruldu. Ticaret temsilcilerimiz, Cumhurbaşkanımızın onayı ile Ekonomi Bakanımız tarafından atanıyor.
Bulunduğu ülkede büyükelçilik veya başkonsolosluk desteği ile faaliyet gösteriyor. Türk iş dünyasını Azerbaycan'ın büyüyen ekonomisindeki fırsatlarla tanıştırmak için buradayız. Azerbaycan'da üretilen mal ve hizmetlerin Türkiye'de tanıtılması, iki ülke arasındaki teknoloji transferinin sağlanması, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarının oluşturulması da başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
Gümrüksüz erişim
Son bir yılda Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ettiklerini kaydeden Taghiyev, “Ekonomik işbirliği açısından kat etmemiz gereken çok yol var. Birbirimizi daha iyi anlamalı, ticaretimizi geliştirmeliyiz. Türkiye, Azerbaycan'ı ticaret kapısı olarak görebilir. Ülkemizin aralarında Rusya gibi büyük bir pazarın da yer aldığı 10 ülke ile serbest ticaret anlaşması var. Azerbaycan'da yatırım yaparsanız, 280 milyonluk bir pazara ürünlerinizi gümrük vergisi olmadan satabilirsiniz. Ayrıca Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşmamız bulunuyor. Geçen ay bu çerçevede 30 ürünün satışı vergi ve gümrükten muaf oldu” ifadelerini kullandı.