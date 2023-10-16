Badem ve ceviz ithalatında gümrük vergisi artırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2'den yüzde 15'e ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı.

Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4'ten yüzde 15'e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1,099 dolara çıkarıldı.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ithalata 30 Ağustos'ta yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına paralel olarak badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve buna yönelik ek mali yükümlülük tutarları uygulanacak. Karar 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek

Aynı gazetede yer alan ithalatta gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, dokumaya elverişli mensucat ve bunlardan mamul eşyalar başlığı altında listelenen çok sayıda ürünün ek gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı. Düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de ayrıca, kamış melası ithalatının gümrük vergisi oranı uygulamasında yem sanayiine ayrıcalık getirildi. Bu ürünün ithalatında yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülürken, ürünün yem sanayiinde kullanılmak üzere yapılacak ithalatında oran sıfır olarak uygulanmaya devam edecek. Uygulama 1 hafta sonra başlayacak.