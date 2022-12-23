BAE ile Yunanistan ikili ilişkileri görüştü

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, iki ülkenin dışişleri bakanları Dubai'de bir araya geldi.

Yunan ve BAE'li bakanlar, iki ülke arasındaki iş birliğini görüşürken, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Bin Zayid, BAE ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, halihazırdaki iş birliğinin kapsamını tüm alanlarda genişletme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Yunan Bakan Dendias ise BAE-Yunanistan ilişkilerinin derinliğine dikkati çekerek, iki ülke liderlerinin ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

Toplantıda, BAE Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Rim bint İbrahim el-Haşimi, Devlet Bakanı Ahmed Ali es-Sayiğ ve BAE'nin Yunanistan Büyükelçisi Süleyman Hamid Salim el-Mezrui de hazır bulundu.