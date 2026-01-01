Bakan bayraktar açıkladı: 2026 doğal gaz üretiminde hedef iki katına çıkmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarıyla girdi. Gemi çalışanlarıyla birlikte yediği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda petrol ve doğal gaz aramalarında önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı.

"Doğal gaz yok' diyenleri reddettik"

Bayraktar, 2016 yılında hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası” ile sektörde köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “En önemli yaptığımız devrim şuydu; 'Türkiye'de petrol, doğal gaz yok' diye bir inanış varken önce bunu reddettik. Dedik ki 'Böyle bir şey yok, arayalım' ve farklı yöntemlerle aramaya başladık, kendi sondaj gemilerimiz ve kendi personelimizle. En önemlisi sizlere inandık, sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüzdü" dedi.

"Çok iddialı şekilde çalışıyoruz"

2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz keşfi yapıldığını hatırlatan Bayraktar, bu kaynağın 2023’te kullanıma sunulduğunu belirtti. Üretimin 2025’te ilk fazın tamamlanmasıyla 10 milyon metreküp seviyesine çıkarıldığını aktaran Bayraktar, “Bugün yaklaşık 9-9,5 milyon metreküplük bir gazı artık evlerimizde kullanır hale geldik. Önümüzde yeni hedefler var. Çok iddialı bir şekilde çalışıyoruz, inanıyorum ki bu hedefleri sizlerle beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hedef; 8 milyon hane

Bayraktar, Karadeniz’deki üretim hedeflerine de değinerek, “2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla Karadeniz Sakarya Sahası'nda üretimi 2 katına yani 4 milyonu 8 milyon haneye çıkaracak, onun ihtiyacını karşılayacak kadar gazı inşallah üretmeye başlayacak" dedi.

2026 yılına yönelik planlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, “Bu tarz milli projeleri artık ideolojinin üzerinde tutmamız lazım. Bu tarz milli projeleri hep beraber, 86 milyonun sahiplenmesi lazım çünkü öyle sahiplenildiği zaman netice almak mümkün" şeklinde konuştu.