Milyonlarca memur ve emeklinin maaşında belirleyici olacak! Ekonomistlerin aralık enflasyonu tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine sayılı günler kala ekonomistlerin beklentileri şekillendi.

Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisi ile memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş zamları belli olacak.

Milyonların beklediği enflasyon verisi için ForInvest Haber, CNBC-e, Bloomberg HT ve AA Finans'ın anket sonuçları açıklandı.

İşte ekonomistlerin beklentileri...

AA anketinde ortalama beklenti yüzde 0,96

33 ekonomistin katıldığı AA Finans anketinde aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Medyan beklenti yüzde 1

CNBC-e'nin 21 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 31 olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık tahmin yüzde 1,5, en düşük tahmin ise yüzde 0,7’yi işaret etti. Sekiz katılımcı aralık ayında enflasyonun yüzde 1’in altında gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

CNBC-e anketinde yıllık enflasyona dair beklentiler yüzde 31,75 ile yüzde 30,70 arasında değişiklik gösterdi.

Bloomberg HT anketi

Bloomberg HT tarafından düzenlenen ve 19 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen aralık ayı enflasyon beklenti anketinin sonuçları enflasyondaki yatay seyrin korunacağına işaret ediyor.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisine göre, aralık ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,97 oranında artması bekleniyor.

Bu tahminler doğrultusunda, yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ankette aylık bazda en düşük beklenti yüzde 0,60, en yüksek beklenti yüzde 1,20 oldu. Yıllık bazda ise en düşük tahmin yüzde 30,5, en yüksek tahmin yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

ForInvest Haber anketi

ForInvest Haber tarafından 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette ise enflasyonda medyan beklenti aylık yüzde 0,94, yıllık yüzde 30,96 artış doğrultusunda oluştu.

Ankette en düşük tahmin aylık yüzde 0,54, yıllık yüzde 30,44 olurken; en yüksek tahmin ise aylık yüzde 1,50, yıllık yüzde 31,75 oldu.

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde

Devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında 6 aylık enflasyon farkı etkili olduğundan milyonlar aralık ayı enflayson verisini bekliyor.

5 Ocak'ta açıklanacak veri ile 6 aylık enflasyon farkı ve maaş zamları belli olacak. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı aralık enflasyonu ile netleşecek.

8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Bu nedenle ocak ayında memurlar ilk 6 ay için yüzde 11'lik bir toplu sözleşme zammı alacak. Bu yüzde 11'in üzerine 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Kasım ayında açıklanan verilere göre memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 17,55 düzeyinde bulunuyor.