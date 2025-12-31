Dünyanın en zenginleri 2025'te servetlerine servet kattı

Bloomberg News'un haberine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi 2025 yılında toplam servetlerini rekor düzeyde 2,2 trilyon dolar artırdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, bu artışla birlikte grubun toplam net varlığı 11,9 trilyon dolara yükseldi. Küresel piyasalarda hisse senetlerinden kripto paralara, değerli metallerden emtialara kadar geniş bir alanda yaşanan yükseliş, servet artışında belirleyici oldu.

Servet artışının dörtte biri sekiz milyarderden

Yıl boyunca elde edilen kazançlarda büyük teknoloji şirketleri öne çıktı. Yapay zekâya yönelik iyimserlik, ABD'deki mega ölçekli teknoloji hisselerini yukarı taşırken, toplam servet artışının yaklaşık dörtte biri yalnızca sekiz milyarderden geldi.

Bu isimler arasında Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Alphabet'in kurucu ortaklarından Larry Page ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer aldı. Ancak bu oran, söz konusu sekiz ismin toplam kazançların yüzde 43'ünü oluşturduğu bir önceki yıla kıyasla daha düşük seviyede kaldı.

Musk'ın serveti ise 190,3 milyar dolar arttı

Bireysel servet artışlarında Larry Ellison dikkat çekerken, Ellison'ın net varlığı 57,7 milyar dolarlık yıllık artışla 249,8 milyar dolara ulaştı. Elon Musk'ın serveti ise 190,3 milyar dolar artarak 622,7 milyar dolara yükseldi. Avustralyalı madencilik milyarderi Gina Rinehart'ın net serveti de 12,6 milyar dolarlık artışla 37,7 milyar dolara çıktı.

Öte yandan Donald Trump ve ailesinin toplam net serveti 2025 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Trump ailesinin serveti yıl içinde 282 milyon dolar arttı. Yeniden seçim kampanyasının başlamasından bu yana geçen yaklaşık 15 aylık dönemde, son dönemde yaşanan gerilemeye rağmen ailenin toplam servetinin yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdüğü kaydedildi.