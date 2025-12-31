2025'te en çok şirket kurulan sektörler belli oldu

Jestiyon, 2025 girişimcilik karnesini açıkladı. Verilere göre e-ticaret, şirket kuruluşlarında yüzde 38 ile ilk sırada yer aldı; danışmanlık ve hizmet yüzde 24, yazılım & teknoloji yüzde 21, yaratıcı endüstriler yüzde 10, lojistik & tedarik yüzde5, diğer sektörler ise yüzde 2 pay aldı.

Girişimcilerin iş modelinin yanı sıra faaliyet gösterecek ülke, mevzuat ve ölçek planlaması üzerine daha stratejik kararlar aldığı vurgulandı.

Jestiyon’un CEO’su Arın Dağ, İngiltere’nin yıl boyunca girişimciler tarafından en çok tercih edilen ülke olduğunu, Türkiye ve ABD’nin onu takip ettiğini aktardı. Almanya ve Azerbaycan’da yeni kullanıcı kazanımı öne çıkarken, Estonya’nın e-Residency modeline olan ilginin önceki yıllara göre azaldığı belirtildi.

Şirket kuruluşlarında dijitalleşme ivme kazandı

Jestiyon’un dijital platformu üzerinden şirket kuran girişimci sayısı 2024’te 2 bin iken 2025’te 5 bine ulaşarak 2,5 kat arttı.

Regülasyon uyumunun önem kazandığı dönemde, Kasım ayında İngiltere’de zorunlu hale gelen kimlik doğrulama ve AML süreçlerine yönelik Jesty Verify sistemi devreye alındı ve doğrulama süresi 30-45 saniyeye kadar düştü.

2026’da Almanya, ABD ve Dubai entegrasyonlarının devreye alınması planlanıyor.

Operasyonel güç insan kaynağıyla büyüdü

Arın Dağ, yazılım geliştirici ve ülke operasyon uzmanı gibi kritik pozisyonlara yapılan yatırımlarla ekibin uzmanlık kapasitesinin büyüdüğünü belirtti. Partner ağının yüzde 60 genişlediğini, yıl boyunca 30 binden fazla talep yönetildiğini ve taleplerin yüzde 74’ünün ilk temasla, başvuruların yüzde 98’inin aynı gün içinde tamamlandığını açıkladı.