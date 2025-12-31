Çin’den küresel piyasaları etkileyecek gümüş hamlesi: Daha da yükselebilir

Çin, gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları bugünden itibaren uygulamaya aldı. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, düzenleme gümüşü 'sıradan bir ticari ürün' olmaktan çıkararak nadir toprak elementleriyle benzer bir denetim kapsamına soktu.

Stratejik hammadde olarak sayılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte gümüş, Çin’in stratejik hammaddeleri arasında üst sıralara yükseltildi. Resmi bir "ihracat yasağı" ilan edilmese de sektör temsilcileri, yeni adımın gümüşün stratejik bir malzeme olarak değerlendirildiğini ifade etti.

44 firma gözetim altında

Çin Ticaret Bakanlığı’nın ilk kez ekim ayında duyurduğu önlemler, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihraç etmesine izin verilen 44 şirketi kapsıyor. 44 firmanın faaliyeti, yeni dönemde daha sıkı gözetim altında yürütülecek.

Aynı düzenleme paketi çerçevesinde tungsten ve antimon ihracatına da sınırlamalar getiriliyor. Bu metallerin, özellikle savunma sanayii ile ileri teknoloji uygulamalarında kullanılmasıyla tanınıyor.

ABD de benzer adım atımıştı

Çin’in yeni hamlesi, ABD’nin kasım ayında gümüşü kritik mineraller listesine dahil etmesinin ardından geldi. Washington yönetimi, gümüşün elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlarda yaygın kullanımını kararın gerekçesi olarak göstermişti.

Wind Information verilerine göre Çin, yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tonun üzerinde gümüş ihraç ederken, aynı dönemde ithalat yaklaşık 220 tonla sınırlı kaldı.

Yeni kısıtlamalar ve ABD dolarındaki zayıflama ile birlikte gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi. Analistler, Çin’in aldığı bu kararın küresel arz dengelerini etkileyerek fiyat dalgalanmalarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.