İslam Memiş’ten gümüş uyarısı: Yatırımcıyı bağımlı hale getiriyorlar

Haber Global canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, yılın son çeyreğinde gümüş ve diğer değerli metallerde ani fiyat hareketleri yaşandığını söyledi.

Memiş’e göre geçmişte gümüşün ons fiyatında 10 dolarlık değişim yıllara yayılırken, bugün bir günde yüzde 10-11 düşüş, ertesi gün yüzde 3-4 yükselişler görülüyor. Altın ve platin-paladyum tarafında da benzer sert hareketler yaşandığını belirten Memiş, bunun piyasanın normalleşmesi değil, yatırımcıyı alıştırma süreci olduğunu ifade etti.

"Veri yok, haber yok... Peki fiyatlar neden oynuyor?

Memiş, piyasayı etkileyebilecek savaş, barış ya da ekonomik veri açıklaması yokken fiyatların böyle sert dalgalanmasının manipülasyon işareti olduğunu savundu.

“Bir gün %10 düşüş, ertesi gün yüzde 4 artış normal piyasa davranışı değil. Bu ortamda kaldıraçlı işlem yapanlar, forex oynayanlar büyük kayıplar yaşıyor” dedi.

“Sürü psikolojisi ile tepeden alma hastalığı var”

Memiş’e göre Türkiye’de yatırımcılar fiyat yükseldiğinde alıma koşuyor, düşüşte panikle satıyor.

“Dün gümüşe bakmayanlar bugün popüler diye alıyor. Daha çok talep olunca işçilik fiyatları şişiriliyor. Sosyal medya spekülasyonuna kapılan kaybediyor” dedi.