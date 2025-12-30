Gümüşte son 5 yılın en büyük düşüşü

Rekor üstüne rekor kıran ve bu yıl en çok kazandıran değerli metal olan gümüş, dün son 5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşarken bugün denge arayışına girdi. Ons başına 83,97 dolara kadar yükselen gümüş, gelen sert satışların ardından dün yüzde 9 gerilerken bu sabah yüzde 2'yi geçen artışla 74,35 dolar civarında seyrediyor.

Altın için de analistler, olası bir geri çekilmede 4 bin 301 dolara işaret ederken değerli metaller, fiyatların kısa sürede aşırı hızlı yükselmesi ve yıl sonuna yaklaşıldıkça piyasalardaki likiditenin azalması nedeniyle düşüş eğiliminde.

Yıllık kazançta tarihi zirve

Merkez bankalarının alımları, borsa yatırım fonlarına artan girişler ve Fed'in faiz indirimi, değerli metalleri desteklerken kısa vadeli sert dalgalanmalara rağmen altın ve gümüş, son 46 yılın en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

Hindistan'da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1'ini altın ve gümüş ETF'lerine ayırmasına izin verilmesi ve Çin'in 2026-2027 döneminde gümüş ihracatını sınırlama kararı sonrası gümüş 83,97 dolarlar tarihi zirveye ulaşmıştı.