6 yıllık ortaklık bitti, son kalan hisselerini de sattı

Kahve, çikolata, bebek maması, su, kahvaltılık gevrekler, süt ürünleri ve hazır gıdalar dahil 200’den fazla marka ile globalde faaliyet gösteren Nestlé, 2019’da Avrupa'da şarküteri ürünleriyle bilinen, pizza hamuru, milföy hamuru gibi ürünlerle de Fransa ve Belçika pazarında güçlü konumda olan Herta Foods'un yüzde 60 hissesini Casa Tarradellas’a satmış ve iki şirket Herta ürünleri için ortak girişim kurmuştu.

Ortaklık kapsamında; şarküteri ürünleri (soğuk et, et bazlı ürünler) altı Avrupa ülkesinde satılıyordu. Hamur ürünleri ise Fransa ve Belçika pazarında yer alıyordu.

O dönem şirketler, Herta’nın güçlü pazar konumunu büyütmeyi ve iki tarafın inovasyon gücünü birleştirmeyi amaçlamıştı.

Hazır hamur pazarında daha güçlü konuma geçti

Nestlé, hisselerini satarak Herta ile olan bağlarını tamamen sonlandırdı. Casa Tarradellas ise Herta markasının tüm kontrolünü devralarak Avrupa şarküteri ve hazır hamur pazarında daha güçlü konuma geçti.

İspanya’nın en çok tercih edilen markaları arasında

1976’da kurulan Casa Tarradellas, gelecek yıl 50'nci yaşını kutlayacak. Ürün portföyünde pizza, taze hamur, sandviç, salam/sucuk çeşitleri, dilimlenmiş et ve pate bulunuyor.

Kantar’ın Brand Footprint raporuna göre şirket, geçtiğimiz yıl İspanya’nın en çok tercih edilen markaları arasında 7'nci sırada yer aldı ve marka puanı 45.9 olarak kaydedildi.