Esas Holding’den Pegasus hisseleri için SPK başvurusu

Esas Holding, bağlı ortaklığı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de sahip olduğu paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, Pegasus sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen ve toplam 50 milyon TL nominal tutarlı nama yazılı payların, Borsa İstanbul'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edildi.

Başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında hazırlandığı belirtilirken, söz konusu payların Esas Holding veya bağlı ortaklıkları tarafından temin edilecek üç yıl vadeli bir kredi finansmanında teminat olarak kullanılmasının planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda hazırlanan “Pay Satış Bilgi Formu”nun onaylanması talebiyle 26 Aralık 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Hisseler üç yıl boyunca satılmayacak

Açıklamada, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edilen payların, kredi süresi boyunca doğrudan finansal kuruluşlara teminat olarak tevdi edileceği, buna karşın paylardan doğan pay sahipliği haklarının Esas Holding tarafından kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

Ayrıca, finansman şartları doğrultusunda işlem görebilir hale getirilecek payların, dönüşüm tarihini takip eden üç yıl boyunca Esas Holding tarafından borsada ve/veya borsa dışında satılmayacağına ilişkin taahhüdün de SPK'ya iletildiği belirtildi.