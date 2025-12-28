BYD'nin Manisa fabrikası askıda mı? Bakanlık yetkilileri açıkladı

Çinli otomobil devi BYD, Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye'deki yeni yatırımına ilişkin sözleşme imzalamıştı. Manisa'da 5 bin kişilik istihdam sağlayacak bir fabrika kurulacağı ve tesisin 2026 sonunda üretime başlama hedefi olduğu açıklanmişti.

BYD, Manisa'nın ardından rotasını Macaristan'a çevirmiş burada da bir fabrika hazırlığına girmişti. Gelinen noktada Macaristan'daki fabrika inşaatı günbegün büyürken Manisa'da henüz fabrika temelinin bile atılmaması farklı söylentilere yol açtı.

BYD'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekerken, Gazeteci Emre Özpeynirci, bazı bakanlık yetkilileri ile gçrüşerek BYD ile temasların devam ettiğini duyurdu.

Süreç devam ediyor

Özpeynirci'ye yatırımın planlandığı çerçevede ilerlediğini bildiren bakanlık yetkililerine göre, bazı BYD yöneticileri de halen Türkiye'de. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özpeynirci, bakanlık yetkilileriyle konuşmasında verilen mesajın açık olduğunu belirterek "BYD yatırımında süreç durmadı, aksine devam ediyor" dedi.

Bu çalışmanın ardından bazı bakanlık yetkilileriyle konuşma fırsatı buldum.



Verilen mesaj oldukça açık: BYD yatırımında süreç durmadı, aksine devam ediyor.



Hatta bu kapsamda bazı BYD yetkililerinin şu anda Türkiye’de olduğu ve teknik–idari görüşmeler yürüttüğü bilgisini… https://t.co/GRnDiwKThm — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 26, 2025

Bakan Bolat iddiaları yalanlamıştı

BYD'nin fabrika inşaatına başlamadığı için binlerce aracının gümrükte bekletildiği iddiaları da gündeme gelmiş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir" demişti.