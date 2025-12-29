Yıllık maaşı 789 milyon TL: 'Turbo Tufan'a 6 milyar TL prim!

Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç, 2023 başında göreve başladığında toplam 8,3 milyon adet hisse ile ödüllendirilmişti. O dönem yaklaşık 8 milyon sterlin değer biçilen paket, şirket hisselerinin 1 sterlin seviyelerinde işlem görmesi nedeniyle mütevazı görünüyordu. Bugün ise hisse fiyatı 1149 sterline kadar çıktı.

Bu yükseliş trendi sürerken, 2027 ve 2028'de devreye girecek hisse paketinin değeri 106 milyon sterline (6.2 milyar TL) ulaşabilir.

Göreve geldiğinde şirketi “yanan platform” olarak tanımlayan Erginbilgiç, borç yükü ve stratejik sorunlarla boğuşan Rolls-Royce için radikal bir dönüşüm planı hazırladı:

- 2 bin 500 kişilik iş gücü azaltımı

- Operasyonel verimlilik odaklı keskin maliyet programı

- Yatırımcı güvenini yeniden tesis edecek yapısal reformlar

- Hızlı toparlanma, artan kârlılık ve büyüyen piyasa değeri

Değer artışı rekor kırdı

2023 öncesi sorunlarla anılan şirket, son iki yılda adeta yeniden doğdu:

- Piyasa değeri 100 milyar sterlini aşarak Londra Borsası’nın en değerli beşinci şirketi oldu

- Sadece 2025 için beklenen faaliyet kârı yüzde 26 artışla 3,1-3,2 milyar sterlin bandına yükseldi

- Sivil havacılık ve savunma gelirleri toparlanmanın başlıca itici gücü oldu

‘Turbo Tufan’ lakabı boşa değil

2023’te toplam 13,6 milyon sterlin (789 milyon TL) kazanan Erginbilgiç, agresif dönüşüm programıyla sadece şirketi değil, yatırımcı algısını da değiştirdi.

Rolls-Royce, pandemi sonrası havacılık talebinin geri gelmesiyle atağa geçti ve CEO’nun performans primi şirket tarihinin en büyüğü olmaya aday hale geldi.

En yüksek üst düzey yönetici primi

Rolls-Royce’un yeniden yükselişi, küresel havacılığın toparlanma ivmesiyle birleşince Türk CEO Tufan Erginbilgiç teknoloji ve sanayide yılın en dikkat çeken liderlerinden biri haline geldi.

Eğer hisseler mevcut seviyede kalırsa, 2027-2028 döneminde 100 milyon sterlini (5.8 milyar TL) aşan ödeme alması bekleniyor.

Bu da İngiltere’de şimdiye kadar görülmüş en yüksek üst düzey yönetici primlerinden biri olabilir.