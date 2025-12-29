Bankaların net kârı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Türk bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, bankaların kuruma bildirdiği veriler doğrultusunda sektörün toplam aktif büyüklüğü 44 trilyon 967 milyar 721 milyon TL seviyesine ulaştı.

Böylece aktif toplamı, 2024 yıl sonuna kıyasla 12 trilyon 300 milyar 40 milyon TL artış kaydetti.

BDDK’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Kasım 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 44.967.721 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 12.300.040 milyon TL artmıştır. Kasım 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 22.174.514 milyon TL, menkul değerler 6.902.391 milyon TL’dir.

2024 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı yüzde 37,7,

- Krediler toplamı yüzde 38,1,

- Menkul değerler toplamı yüzde 32,1

oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 37,9 artışla 26.069.621 milyon TL olmuştur.

2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 34,8 artışla 3.919.865 milyon TL olurken, Kasım 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 842.845 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,20 seviyesinde bulunmaktadır.