Warren Buffett'tan küçük yatırımları büyütecek 7 altın tavsiye

Emekli olmaya hazırlanan efsane yatırımcı Warren Buffett, 50 yıllık kariyeri boyunca her yıl yatırımcılarına yazdığı mektuplarla hem balonlar hem de uzun vadeli hedefler hakkında altın değerinde tavsiyeler verdi.

1965 yılında aldığı Berkshire Hathaway'i 25 milyon dolarlık küçük bir tekstil şirketnden, bugün değeri 1 trilyon doları aşan küresel bir imparatorluğa dönüştüren Buffett'ın verdiği en önemli mesajlar bugün halen güncelliğini ve geçerliliğini koruyor.

İşte Buffett'tan altın değerinde yatırım tavsiyeleri

Geçtiğimiz yıl Berkshire Hathaway'i satın almasını bir hata olarak nitelendiren Buffett, 1982 tarihli mektubunda, yatırımcıyı gerçekten heyecanlandıran şeyin 'iyi işletmelerin yüzde 100'ünü makul fiyatlarla satın almak olduğunu' açıklamış ve bunun da son derece zor olduğunu söylemişti.

Nakit ödeme yapın

1998'de reasürans şirketi General Re'yi satın almak için Berkshire hisselerinden 272 bin dolarlık ödeme yapan Buffett, daha sonra bunun 'korkunç bir hata' olduğunu söylemiş satın alımlar için hisse senedi değil, nakit ödeme yapmayı tavsiye etmişti.

Buffett'ın 1995 tarihli mektubunda ise borsada işlem gören şirketlerde hisse sahibi olmayı ve aynı zamanda benzer işletmeleri satın almayı çift yönlü strateji olarak vurgulamış, bu hamlenin sermayesini tek kanala yönlendiren yatırımcılara kıyasla üstünlük sağladığını savunmuştu.

Korku ve açgözlülük

1986'da Buffett, "Başkaları açgözlüyken korkun, başkaları korkarken açgözlü olun"diyerek efsaneleşen tavsiyesini vermiş, ucuz fiyatlı cazip hisselerde büyük fırsatlar görmediğini itiraf ederek, yatırım camiasında her zaman korku ve açgözlülük salgınları olacağını, fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Satın almaların tehlikeleri

Buffett'a göre, şirket satın almalarının büyük bölümü de alıcı şirketin hissedarlarına zarar veriyor.

Buffett, bu nedenle 1994 yılında kaleme aldığı bir notunda, pek çok CEO'nun hayvansal içgüdüler ve ego kaynaklı adeta biyolojik bir eğilim nedeniyle, ellerindeki fazla sermayeyi kullanırken yeterince disiplinli davranmadığını savunmuştu.

Sular çekildiğinde, kimin çıplak yüzdüğünü görüyorsunuz.

Berkshire Hathaway'in sigorta şirketi Geico, on yıllar boyunca şirketin büyümesinin temel itici güçlerinden biri olmuş ve büyük afet dönemlerinde ciddi kayıplar yaşanmasına rağmen, uzun vadede kârlı bir faaliyet alanı olmayı sürdürmüştü.

1992'de yaşanan Andrew Kasırgası, Berkshire'da 125 milyon dolarlık bir kayba neden olmuş ancak yine de Geico diğer sigorta şirketlerine göre afeti daha az zararla atlatmıştı. Bazı büyük şirketlerin felaketlere karşı reasürans korumalarının yetersiz olduğu ortaya çıkarken Buffett, yaşananları "Sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğünü anlarsınız" diyerek özetlemişti.

Altın yağmuruna hazır olun

Buffett'ın uzun vadeli temel hedefi, S&P 500 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktı. Bu hedef doğrultusunda, her zaman güçlü bir nakit rezervi bulundurmayı tercih eden ünlü yatırımcı,

gökyüzünü kara bulutlar kapladığında, kısa süreliğine altın yağacağını bilerek buna hazır olmak gerektiğini belirtmiş ve 2016 tarihli mektubunda "Böyle bir sağanaklar başladığında, çay kaşığıyla değil leğenle dışarı fırlamak gerekir" demişti.

Berkshire Hathaway'i 'yetki devri' felsefesi üzerine kuran Buffet, şirketin günlük operasyonlarını büyük ölçüde tecrübeli yöneticilere bıraktı, deneyime her şeyden çok önem verdi. Ve 50 yıllık kariyerini sonlandırırken, Berkshire yönetimini Greg Abel'e bırakıyor.