BES'te kritik değişiklik: Devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülüyor

Bireysel Emeklilik Sistemdeki (BES) katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, katılımcıların birikimi de 2.1 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar liralık kısmını ise devletin sağladığı yüzde 30'luk katkı payı oluşturdu.

Yüzde 30'luk katkı payı yüzde 20'ye düşüüyor

CNBC-e'nin haberine göre; yüzde 30'luk devlet katkısı BES'e olan ilgiliyi artırırken, katkı payının yüzde 20'ye düşürüleceği iddia edildi.

Vergi paketinde yapılan son düzenlemede BES'e yönelik devlet katkısını artırma ve sıfıra indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilirken, uygulama için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği gerekiyor. Uygulama ise tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak. Yeni uygulama ile artık BES'te aylık devlet katkısı yüzde 30 değil yüzde 20 ile çarpılarak hesaplanacak. Ancak iddiaya göre geçmişe dönük kazanımlar bu düşüşten etkilenmeyecek.

2022 yılına kadar BES'te devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanmış ardından yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Mevcut sistemde 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yıl kalanlar yüzde 35'ini, 10 yıl kalanlar yüzde 60'ını, 10 yıl ile 56 yaşını dolduranlar katkının tamamını alabiliyordu.