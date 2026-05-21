Bakan Bolat duyurdu: Firmalara 10 yılda 783 milyon liralık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Programı kapsamında son 10 yılda firmalara eğitimden danışmanlığa, yurt dışı pazarlamadan istihdama kadar birçok alanda toplam 783 milyon liralık destek verildiğini açıkladı.

Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Responsible/Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ihracatçılara yönelik desteklerin uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde uygulamaya alınan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) bu yıl itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bolat, sistemin demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerini kapsadığını ifade etti.

SKDM kapsamında Avrupa Birliği’ne yapılacak ihracatta karbon emisyonlarına bağlı mali yükümlülükler oluşacağını belirten Bolat, karbon hedeflerine uyum sağlayan firmaların daha düşük maliyetlerle karşılaşacağını dile getirdi.

“Karbon düzenlemelerinin ihracatımıza ticari bir engel getirmemesini amaçlıyoruz”

Türkiye’nin SKDM kapsamındaki ürün ihracatının yüzde 47,8’inin AB ülkelerine yapıldığını aktaran Bolat, geçen yıl Brüksel’de düzenlenen Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu kapsamında Türkiye-AB SKDM Çalışma Grubu’nun kurulduğunu anımsattı.

Bolat, “Gayemiz, SKDM ile getirilen karbon düzenlemelerinin ve kriterlerinin ihracatımıza ticari bir engel getirmemesini sağlamaktır. Kamu olarak özel sektörümüzü de yanımıza alıp, onlarla karşılıklı koordinasyon içinde sektörleri buraya hazırlıyoruz. Diğer sektörlere de önümüzdeki birkaç yıl içinde bu kapsam genişletilecek.” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile gerçekleştirdiği görüşmede de bazı talepleri ilettiklerini belirten Bolat, lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarının tanınması, doğrulayıcıların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi ve varsayılan değerlerin rekabet dezavantajı oluşturmayacak şekilde belirlenmesi konularını gündeme taşıdıklarını söyledi.

44 firma “Responsible” markasını kullanma hakkı aldı

Ticaret Bakanlığının sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Responsible-Sorumluluk Programı’nı hayata geçirdiğini ifade eden Bolat, firmalara yeşil ekonomiye uyum konusunda destek sağlandığını belirtti.

Bolat, “Bu konudaki eğitim ve danışmanlık harcamalarının 5 yıl süresince yüzde 50'sine kadarlık bölümünü 17 milyon 640 bin liraya kadar destekliyoruz. Amacımız, küresel taleplere ve pazara girişe engel olan risklerden kurtulmaları için uluslararası normlara uymalarını sağlamak. Bunun için bir yol haritası lazım. Bu konuda gerek Eximbank gerekse Türkbank'ın yeşil ekonomi finansman destek ve kredi paketleri de var.” dedi.

Program kapsamında şu ana kadar 166 firmanın destek sistemine dahil edildiğini kaydeden Bolat, bunlardan 97’sinin Faz-1 sürecini tamamladığını, sürdürülebilirlik yol haritalarının oluşturulduğunu söyledi.

Faz-2 ve Faz-3 aşamalarına geçen 44 şirketin ise “Responsible” markasını kullanma hakkı elde ettiğini aktaran Bolat, bugüne kadar program kapsamında firmalara toplam 39,5 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

56 ilde UR-GE projesi yürütülüyor

UR-GE çalışmalarının 56 ilde devam ettiğini belirten Bolat, 2010’dan bu yana 742 projenin destek kapsamına alındığını, 245 kuruluşun bu projeleri yürüttüğünü ve halen 187 projenin sürdüğünü ifade etti.

Projeler kapsamında 18 bin 704 KOBİ için analiz yapıldığını kaydeden Bolat, ihracata hazırlık sürecinde firmalara yönelik 3 bin 58 analiz, eğitim ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Bolat, UR-GE destekleri kapsamında son 10 yılda ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık için 126 milyon lira, yurt dışı pazarlama faaliyetlerine 450 milyon lira, küme tanıtımına 3 milyon lira, alım heyetlerine 111 milyon lira ve istihdama 93 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.