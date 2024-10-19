Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder Sanayici İşadamları Derneğinin 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Bolat, son dönemde yaşanan savaşlardan, küresel alandaki olumsuzluklardan bahsederek, dünyanın salgından sonra yüksek enflasyon krizi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bakan Bolat, ekonominin enflasyonla mücadele, depremin etkileri, bölgedeki savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Bolat, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,5 büyüdük. Ortalaması yüzde 3,8'lik büyüme rakamına ulaştık." dedi.

Kişi başı milli gelir için rakam verdi

Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 130 milyar dolara , bu yılın ilk yarısı itibarıyla da 1 trilyon 202 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, kişi başı milli gelirin 14 bin 500-15 bin dolar aralığına yükseleceğini söyledi.

'Ekonomimiz her geçen yıl büyüyor'

Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü, bu büyüme oranına sadece Çin ve Hindistan'ın rakip olabildiğini söyleyen Bolat, "Ekonomimizi her geçen yıl büyütüyor ve dünyadaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz" dedi.

22 yılda 270 milyar dolar uluslararası yatırım

Bakan Bolat, savunma sanayisindeki başarılardan bahsederek, yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye'nin son 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası yatırım çektiğini söyledi.

Turizmde de bu yıl 60 milyar dolar hedeflediklerini, fuarcılıkta Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan yıldızı olduğunu, bölgenin en önemli fuarlarının artık Türkiye'de yapıldığını dile getiren Bolat,Türkiye'nin otomotivde, seramikte, beyaz eşyada, tekstilde, inşaat malzemesinde ve sanayinin birçok alanında büyük başarılarına imza attığını anlattı.

'Dış ticaret açığımızı hızla azaltıyoruz'

Bolat, "Dış ticaret açığımızı hızla azaltıyoruz. 122 milyar dolara kadar çıkan açık şu anda 78,5 milyar dolara düştü. Cari açığımız 55,6 milyar dolardı ağustosta 11,3 milyar dolara düşürdük." ifadelerini kullandı.

Ağustosta işsizliğin yüzde 8,5'e gerilediğini, son bir yılda yüzde 10'un altında seyrettiğini anlatan Bolat, toplam istihdamın 33 milyona yakın olduğunu söyledi.

'Enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz'

Bolat, uygulanan Orta Vadeli Program'a ilişkin bilgiler vererek, "Temel amacımız deprem bölgelerini toplam 3 yılda ayağa kaldırmak, 1,5 yıl tamamlandı. İkinci yılını birkaç aya tamamlayacağız. Üçüncü yılda inşallah enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz. 2023 yılı geçiş süreciydi. 2024 Haziran'dan başlayarak dezenflasyon süreci başladı." açıklamasında bulundu.

Bolat, 2025 ve 2026 yıllarının istikrar dönemi olacağını kaydederek, "20'li rakamların altına ve sonrasında tek haneli rakama indireceğiz enflasyonu." dedi

Bolat, yeşil ekonomiye geçişten, ihracatçılara sunulan teşvik ve hibe programlarından, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gibi alanlarda yaşanan gelişmelerden, dış ticareti artırmak için imzalanan serbest ticaret anlaşmalarından bahsederek, "Uluslararası kurallara aykırı ithalatlara karşı aldığımız tedbirlerle ithalatta önemli gerileme sağladık. Yıllık ithalatımız son 12 ay itibarıyla pik noktası olan 372 milyar dolardan 340 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

'Gümrüklerde alarm durumundayız'

Bakan Bolat, gümrüklerde uyguladıkları sıkı denetimlerden bahsederek, "Gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi çabalara karşı alarm durumundayız ve yoğun yakalamalar yapıyoruz. Bu senenin 9 ayında uyuşturucu yakalamalarımızda yüzde 400 artış sağlandı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Yorulmaz ile ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ekrem Kap tarafından Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edildi.