Bakan Bolat: Otomotiv pazarı 8 kat büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu (MASFED) ziyaret etti.

Otomotiv pazarı 8 kat büyüdü

Türkiye'de otomotiv satışının 2002'den bu yana rekor seviyeye ulaştığını belirten Bakan Bolat, "Tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu." dedi. Bolat, 2023'te pazarın 10 katı büyümesiyle yılda 967 bin 341 satış gerçekleştiğini ifade etti.

Hafif ticari araç satışının geçen yıl 4 katı artışla 265 bin 294'e yükseldiğini aktaran Bolat, "Ağır ticari vasıtalarda da 2002'de yaklaşık 10 bin araç satılırken, geçen yıl 51 bin 317 ağır ticari vasıta satışı gerçekleşti. Bu da yaklaşık 5 katı bir artışa tekabül ediyor." diye konuştu.

Otomotiv üretimi geçen yıl 4,5 kat arttı

Ömer Bolat, Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin 2002'de 346 bin 565 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de geçen yıl 4,5 katı artışla 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretimi yapıldı, böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. 2002'de 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi ve yedek parça satışlarıyla beraber otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat geliri 35 milyar dolar oldu. Yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylül döneminde 5 bin 604 adet satılırken, bu yılın aynı döneminde 17 bin 49 araç satışı yapıldı."

649 otomotiv işletmesine 400 milyon lira ceza

Bakan Bolat, otomotiv sektöründe kurallara uymayan yaklaşık 649 işletmeye 400 milyon lira ceza uyguladıklarını belirtti. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldıklarını hatılatan Bolat, "Aşırı şişen fiyatlar hem ticareti durduruyor hem de haksız kazanç olarak gidiyor. 15 Eylül 2024'de yetki doğrulama uygulamasını EİDS üzerinden devreye aldık." dedi.

İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemini 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale getirdiklerinin de altını çizen Bolat, tüm bu gelişmelerle ikinci el otomotiv piyasasında fiyat düşüşleri sağlandığını sözlerine ekledi.