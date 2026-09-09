Bakan Bolat: Türkiye cam eşya ihracatında dünya 8'incisi

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Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki küresel konumuna ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın açılışında sektörün dış ticaret performansı ve dünya pazarındaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün net dış ticaret fazlası 2,6 milyar dolar

Bolat, ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağladığını bildirdi.

Türkiye’nin geniş üretim yelpazesine sahip olduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin mutfak gereçlerinde Çin ile birlikte dünya pazarında büyük bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye cam eşya ihracatında dünya 8'incisi

Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre Türkiye, dünya cam eşya üretiminin yüzde 3’ünü gerçekleştiriyor. Türkiye aynı zamanda cam eşya ihracatında dünyada 8'inci sırada bulunuyor.

Türkiye’nin öne çıktığı bir diğer alan ise elektrikli pişirme ve ısıtma ekipmanları oldu. Bolat, Türkiye’nin bu alanda Çin ve Almanya’nın ardından son 13 yıldır dünya üçüncüsü konumunda bulunduğunu açıkladı.