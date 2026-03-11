Bakan Bolat: Türkiye-Fransa iş birliği genişliyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Forissier ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, geçen ay Türkiye-Fransa JETCO VIII. Dönem Toplantısı ile iş insanlarının katıldığı yuvarlak masa toplantısının sonuçlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Bolat, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra AB ile Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, döngüsel ve dijital ekonomi ile iş insanlarının vize ve çalışma izni süreçlerinin kolaylaştırılması gibi başlıklarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığını belirtti.

AB’nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası taslağına ilişkin görüşlerini de Fransız mevkidaşına ilettiğini kaydeden Bolat, yapıcı diyalog sonucunda taslakta yer alan "AB menşei" şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’yi de kapsayacak şekilde hukuki zemininin teyit edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bolat, Türkiye’nin AB otomotiv değer zinciri içindeki güçlü entegrasyonu ve tamamlayıcı rolü dikkate alınarak, otomotiv sektörü bakımından taslakta uygulamaya ilişkin mevcut belirsizliklerin giderilmesine yönelik beklentilerini de dile getirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda, kamu alımları ile kurumsal araçlara yönelik kamu destekleri bakımından AB’de montaj ve üretimi önceleyen hükümlere özellikle dikkat çektik. Bu itibarla, “AB menşei” şartının Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’deki üretimi kapsayacak şekilde ele alınmasının, yalnızca ülkemiz açısından değil, AB otomotiv değer zincirinin uzun vadeli rekabetçiliği bakımından da kritik önemde olduğunu vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye–Fransa ekonomik ortaklığını kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"AB’nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa, Türkiye’nin AB içerisinde hem ihracat hem de ithalat açısından en önemli partnerlerinden biri konumundadır. Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaştığını ve 2024 yılı itibarıyla Fransa’nın Türkiye’deki doğrudan yatırım stokunun 8 milyar doları aştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."