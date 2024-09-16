Bakan Bolat yıl sonu kişi başı milli gelir için rakam verdi

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta dünyada 11. sıraya yükseldiğini söyledi.

İhracatın 2023 yılında 5.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, bu yıl da hedefinin 6,.5 milyar dolar olduğunu belirtti.

İlk övgüler savunma sanayi ürünlerine

İHA'nın haberine göre yıllık üretimin 12 milyar doları aştığını ifade eden Bolat, yurtdışına gittiğinde de muhataplarının ilk önce Türk Savunma Sanayi ürünlerinden övgüyle bahsettiğini söyledi.

"'Çok kaliteli, biz de sizinle iş birliği yapmak istiyoruz, sizden satın almak istiyoruz, bizimle ortak fabrika kurar mısınız' gibi övgüler şunu getiriyor. Türk sanayi ürünleri kalitelidir, güvenilir ve itibarlı ürünlerdir" diyen Bolat, savunma sanayi ürünlerine dikkat çekerek geçen yıl yazılımda 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi balı milli gelir

2028 hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, "Türkiye olarak ekonomimizin büyümesi son 21 yılda tam 5 katı oldu. 230 milyar dolar milli gelirden 1 trilyon 200 milyar dolara yükseldik. 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelirden de 13 bin 300 dolara yükseldik. Bu yıl, yıl sonunda 15 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşabileceğiz" dedi.