Bakan Bolat'tan cari denge değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performansın, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklediğini bildirdi.

Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekimde cari işlemler hesabında 457 milyon dolarlık fazla verildiğini kaydeden Bolat, böylece temmuz-ekim döneminde üst üste 4'üncü ayda da cari işlemler hesabında fazla oluştuğunu belirtti.

Bolat, ekimde altın hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 201 milyon dolar fazla sağlandığını, bu yılın 10 ayında cari işlemler açığının 14,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ekimde 22 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, dış ticaret ve cari işlemler dengelerinde olumlu ve ümit verici performansın sürdüğünü ifade etti.

Bolat, verilerin, dış dengedeki iyileşmenin istikrarlı şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, "Hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performans, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklemiştir. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Risk primindeki güçlü iyileşme dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor"

Hizmet ihracatının güçlü seyrini sürdürerek ekimde yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 121,9 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, bu dönemde yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerinin 59,2 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin 42 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 392 milyar dolara yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle ülke risk primi (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 226 baz puana kadar gerilemiştir. Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Orta Vadeli Program kapsamında cari işlemler açığının 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesinde sağlanan kalıcı iyileşme, yapısal reformlar için gerekli olan makroekonomik ortamı da desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edeceğiz. Küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."