Bakan Bolat’tan DÜNYA’ya tebrik: DÜNYA, ekonomi medyasının kült rollerinden birini sergiliyor

Küresel bir aktör konumuna gelen Türkiye’nin değişimi ve dönüşümü, DÜNYA’nın 46 yıllık mazisinde görülebiliyor. Medyanın kült rollerinden birini sergileyen DÜNYA, ekonomi haberciliği ekosistemindeki faaliyetlerini fikir ve düşünce açısından katkı sağlamak sorumluluğuyla yerine getirmeyi sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Kur­tuluş Savaşı’ndan son­ra İzmir iktisat Kongresi ile ekonomik bağımsızlık yolu­nu çizdi. 24 Ocak 1980 kararla­rı ile ekonomide dönüşüme giren Türkiye, 2002 krizinden sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın lider­liğinde AK Parti’nin iktidara gel­mesiyle yeni bir döneme başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ekonomi alanında atılan adımlar ve hayata geçirilen uygulamalar­la büyüme, kalkınma, dış ticaret hacmini artırılarak ekonomik re­fah sağlandı. Hem ülke ekonomi­si hem de sosyo-ekonomik alanda önemli bir dönüşüme imza atılan bu dönemde kamu mali disiplini ön planda tutulurken, sağlam te­melli bir ekonomi ile Türkiye’nin GSYH’si artırıldı ve küresel eko­nomide söz sahibi olundu. Ülke­mizin bu başarısı, ekonominin te­melinden başlamakla, üretimin ve istihdamın artması ile birlikte desteklendi. Buna ek olarak hiz­metler ve sanayi sektörlerimizin gelişmesi ile birlikte yeni ihraç kalemlerimizin çeşitlenmesi, ül­ke ilişkilerimizin artması ve ye­ni alanlar kazanmamızı sağlamış ve makroekonomik istikrarımız­la birlikte refah ve güven ortamı tesis edildi.

Ülke ekonomimizin Ocak 2026’da yıllıklandırılmış ihraca­tı yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar gerçekleşmiş olmakla bir­likte dünya ve AB’ye orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımız arttı. Mal ve hizmet ihracatımı­zın toplamı milli gelirin 4’te 1’ini karşılaması büyük bir dış ticaret ülkesi olduğumuzu gösterirken, 33 ilimizin 1 milyar dolar ihracatı geçmesi, 46 ilimizin de ihracatını artırması ekonomik gelişimin ül­ke geneline yayıldığının bir gös­tergesi oldu. Mal ve hizmetler ih­racatındaki olumlu tablonun so­nucunda cari işlemler açığımız 2025 yılını 23 milyar dolar açık ile kapatarak Orta Vadeli Prog­ram ile uyumlu gerçekleşti. Tür­kiye’nin kredi risk primi ise Mayıs 2018’den sonra 218 baz puana ge­rileyerek, bu tarihten itibaren en düşük rakama ulaştı.

Türkiye bu gelişmelerin yol gös­tericiliğinde, hedeflerine emin adımlarla ilerlerken daha üst he­defleri belirleme noktasında ka­rarlı olduğunu ortaya koydu. Ya­tırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaları, teknoloji ve ye­nilikçi ya da Ar-Ge merkezli giri­şimleri ile yeni bir aşamaya geçti.

Ülkemizin kat ettiği her kilometre satırlarında yer aldı

Küresel ekonominin değişim­leri ve dönüşümleri ile birlikte ül­keler, yıllar içinde ekonomik ba­ğımsızlıklarını sağlama, bölgesel ve küresel güç olma alanlarında önemli ve vizyoner adımlar atma gereği hissetti. Ülkelerin atmak zorunda kaldıkları bu adımlar, onlara yeni sorumluluklar yük­lerken; bu adımlara fikir, düşün­ce ve perspektif açısında katkılar sağlamak da medyanın sorumlu­luklarından biri halini aldı. DÜN­YA da kurulduğu günden itibaren bu vizyonerliği bünyesinde yaşa­tarak, sorumluluğun gereklerini ortaya koydu. Türkiye’nin küresel ekonomide önemli bir güç olmak­taki bu uzun ve meşakkatli yolcu­luğunda, ekonomi haberciliğinde yaratıcı, ön görülü ve objektif ha­berciliği ilke edinerek, haberleri ve katkılarıyla DÜNYA ülke tari­himizin ekonomi arşivi konumu­na geldi.

Türkiye’nin dönüşümü DÜN­YA’nın 46 yıllık mazisinde görüle­biliyor. Geçmişiyle ekonomi med­yasının kült rollerinden birini ser­gileyen DÜNYA’nın kuruluş yıl dönümü tebrik ediyor, ekonomi haberciliği ekosistemindeki faa­liyetlerinde başarılar diliyorum.

