Bakan Bolat’tan DÜNYA’ya tebrik: DÜNYA, ekonomi medyasının kült rollerinden birini sergiliyor

Türkiye Cumhuriyeti, Kur­tuluş Savaşı’ndan son­ra İzmir iktisat Kongresi ile ekonomik bağımsızlık yolu­nu çizdi. 24 Ocak 1980 kararla­rı ile ekonomide dönüşüme giren Türkiye, 2002 krizinden sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın lider­liğinde AK Parti’nin iktidara gel­mesiyle yeni bir döneme başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ekonomi alanında atılan adımlar ve hayata geçirilen uygulamalar­la büyüme, kalkınma, dış ticaret hacmini artırılarak ekonomik re­fah sağlandı. Hem ülke ekonomi­si hem de sosyo-ekonomik alanda önemli bir dönüşüme imza atılan bu dönemde kamu mali disiplini ön planda tutulurken, sağlam te­melli bir ekonomi ile Türkiye’nin GSYH’si artırıldı ve küresel eko­nomide söz sahibi olundu. Ülke­mizin bu başarısı, ekonominin te­melinden başlamakla, üretimin ve istihdamın artması ile birlikte desteklendi. Buna ek olarak hiz­metler ve sanayi sektörlerimizin gelişmesi ile birlikte yeni ihraç kalemlerimizin çeşitlenmesi, ül­ke ilişkilerimizin artması ve ye­ni alanlar kazanmamızı sağlamış ve makroekonomik istikrarımız­la birlikte refah ve güven ortamı tesis edildi.

Ülke ekonomimizin Ocak 2026’da yıllıklandırılmış ihraca­tı yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar gerçekleşmiş olmakla bir­likte dünya ve AB’ye orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımız arttı. Mal ve hizmet ihracatımı­zın toplamı milli gelirin 4’te 1’ini karşılaması büyük bir dış ticaret ülkesi olduğumuzu gösterirken, 33 ilimizin 1 milyar dolar ihracatı geçmesi, 46 ilimizin de ihracatını artırması ekonomik gelişimin ül­ke geneline yayıldığının bir gös­tergesi oldu. Mal ve hizmetler ih­racatındaki olumlu tablonun so­nucunda cari işlemler açığımız 2025 yılını 23 milyar dolar açık ile kapatarak Orta Vadeli Prog­ram ile uyumlu gerçekleşti. Tür­kiye’nin kredi risk primi ise Mayıs 2018’den sonra 218 baz puana ge­rileyerek, bu tarihten itibaren en düşük rakama ulaştı.

Türkiye bu gelişmelerin yol gös­tericiliğinde, hedeflerine emin adımlarla ilerlerken daha üst he­defleri belirleme noktasında ka­rarlı olduğunu ortaya koydu. Ya­tırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaları, teknoloji ve ye­nilikçi ya da Ar-Ge merkezli giri­şimleri ile yeni bir aşamaya geçti.

Ülkemizin kat ettiği her kilometre satırlarında yer aldı

Küresel ekonominin değişim­leri ve dönüşümleri ile birlikte ül­keler, yıllar içinde ekonomik ba­ğımsızlıklarını sağlama, bölgesel ve küresel güç olma alanlarında önemli ve vizyoner adımlar atma gereği hissetti. Ülkelerin atmak zorunda kaldıkları bu adımlar, onlara yeni sorumluluklar yük­lerken; bu adımlara fikir, düşün­ce ve perspektif açısında katkılar sağlamak da medyanın sorumlu­luklarından biri halini aldı. DÜN­YA da kurulduğu günden itibaren bu vizyonerliği bünyesinde yaşa­tarak, sorumluluğun gereklerini ortaya koydu. Türkiye’nin küresel ekonomide önemli bir güç olmak­taki bu uzun ve meşakkatli yolcu­luğunda, ekonomi haberciliğinde yaratıcı, ön görülü ve objektif ha­berciliği ilke edinerek, haberleri ve katkılarıyla DÜNYA ülke tari­himizin ekonomi arşivi konumu­na geldi.

Türkiye’nin dönüşümü DÜN­YA’nın 46 yıllık mazisinde görüle­biliyor. Geçmişiyle ekonomi med­yasının kült rollerinden birini ser­gileyen DÜNYA’nın kuruluş yıl dönümü tebrik ediyor, ekonomi haberciliği ekosistemindeki faa­liyetlerinde başarılar diliyorum.