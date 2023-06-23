Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı! Yüzde 39,5'e düştü

Bakan Bolat, toplantı öncesi Rönesans Konteyner Kent'i ziyaret ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Konteyner Kent yerleşkesinde kurulan kadın kooperatiflerinin iş atölyesini gezen Bolat, kadınların yaptığı ürünleri inceledi, taleplerini dinledi.

Down sendromlu ve otizmli çocukların ailelerini de konteynerlerinde ziyaret eden Bakan Bolat, ailelerin ikram ettiği kahveyi içti, onlarla sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Bolat, toplantıya katılan iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantıyı, Malatya'da deprem sonrası ve yeni hükümet kurulduktan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak, tespitler yapmak ve çözümleri karşılıklı değerlendirmek için yaptıklarını anlatan Bolat, kentte çok önemli temaslarda bulunduğunu anlattı.

Bolat, Malatyalılara ve deprem bölgelerindeki diğer vatandaşlara Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem nedeniyle geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah devlet ve millet el birliğiyle bu yaraları sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat sabahından bu yana hükümetimiz teyakkuz halinde. Devletimizin bütün imkanlarıyla ve STK'larımızın, vatandaşlarımızın bağışlarıyla 11 ili ve Türkiye'nin hem coğrafi olarak, yüz ölçüm olarak hem de nüfus olarak yüzde 12-13 civarında bir büyük alanı kapsayan ve Anadolu topraklarının bin yılda gördüğü en şiddetli depremin çok yıkıcı etkileri oldu. 51 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti."

Depremde Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın en ağır etkilenen dört il arasında olduğunu aktaran Bolat, ilk dakikadan, ilk saatten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda ve liderliğinde deprem bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında dünyada eşi benzeri görülmeyen bir çalışma yürütüldüğünü ve yabancı ülkelerin de bunu itiraf ettiğini vurguladı.

"Enflasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek"

Bakan Ömer Bolat, hükümet olarak deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması ve buraların yaşanabilir cazibe merkezleri olarak yeniden huzurlu, sağlıklı, güzel ve ekonomik olarak güçlü şehirler haline getirilmesinin en büyük hedefleri olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız seçim döneminde her zaman söyledi. 'Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgelerinin yeniden inşası, insanlarımızın huzuru ve sağlığıdır, felaha kavuşmasıdır' dedi ve seçim bitti. Seçim zaferinden sonraki konuşmalarda da hükümet programında da deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, yeniden inşası ve buraların yaşanabilir cazibe merkezleri olarak yeniden huzurlu, sağlıklı, güzel ve ekonomik olarak güçlü şehirler haline gelmeleri en büyük hedefimiz. Bu konudaki kararlılığımız nettir. Hükümet olarak ikinci önceliğimiz de enflasyonla mücadele.

Pandemiyle bütün dünyayı saran enflasyon canavarı ile ülkemizde de büyük mücadele verilmektedir. Allah'a şükür ki ekim ayında yüzde 85,5 olan tüketici fiyat endeksine göre enflasyon oranı 3 Haziran itibariyle yüzde 39,5'e düşmüştür. Bu mücadele kesintisiz devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri diğer bakanlıklarımızın koordinasyonunda yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz."

Bugün Adıyaman ve Malatya'daki ziyaretlerinde duydukları ve not ettikleri bütün sorunların cevaplarını en kısa zamanda karşılayacaklarını belirten Bakan Bolat, çok önemli temaslar yürüttüklerini sözlerine ekledi.