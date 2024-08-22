Bakan Işıkhan açıkladı: Kayıt dışı istihdama 1 milyar 73 milyon lira ceza

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektör ve bölgelerde denetimlerine ağırlık veren Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin 289 lira ceza kesildi.

Söz konusu dönemde, 1407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

"Mücadelede taviz olmadı"

Işıkhan X hesabından yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz olmadığı mesajı verdi.

Işıkhan şöyle devam etti:

"Etkin denetimlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın geleceğini koruma altına alarak sosyal güvenlik bilincini artırıyoruz. Çalışan haklarının ihlalini önlediğimiz gibi ülke ekonomisinin zarara uğramasını engelliyoruz."