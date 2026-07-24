Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan başına 3 bin 500 TL destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektörüne yönelik yeni istihdam destek programını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, turizm sektörünün istihdam kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

3 bin 500 TL destek verilecek

Bakan Işıkhan, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 TL destek verileceğini ifade etti.

Uygulama kapsamında toplam 6 milyar TL'lik kaynağın doğrudan turizm sektörüne ayrıldığını kaydeden Işıkhan, desteğin yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Işıkhan açıklamasında, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3.500 TL destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar TL kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.