Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Vedat Bilgin'den görevi devraldığı törende ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Işıkhan törende "Sayın Vedat Bilgin, bu göreve geldiği günden itibaren çok önemli işlere imza attı. Gerek asgari ücret düzenlemeleri, gerek toplu sözleşmeler, gerekse EYT gibi bir çok hayati konuda milletimizin beklentilerini karşılayacak çözümlere ulaşıldı. Kendisinden devraldığımız bayrak ile Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzyılı vizyonu ile, 21 yıldır olduğu gibi ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çalışanların refahını artırmak en önemli görevimiz olacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda aktif olacağız, çalışanların haklarını koruyacağız" şeklinde konuştu.