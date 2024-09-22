Bakan Işıkhan, TOBB'da iş dünyası ile buluşacak

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yarın saat 14.00'te TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenecek İş Dünyası İstişare Toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelecek.



Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, TOBB Türkiye Sektör Meclisi Başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Birim Yöneticilerinin iştirak edecekleri toplantıda; iş dünyasının çalışma hayatına ilişkin görüş ve talepleri görüşülecek.



Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.