Bakan Işıkhan'dan dijital dönüşüm mesajı: Emek ve alın terine biçilen değer değişmeyecek

Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından Tuzla'daki bir otelde düzenlenen Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Gençler Semineri'nde konuştu.

Teknolojide yaşanan hızlı değişimin çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanı doğrudan ya da dolaylı yollardan etkilediğini dile getiren Işıkhan, bu kapsamda mesleklerde dijital dönüşüm ve adil geçiş perspektifinin, bugünün ve geleceğin en mühim başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Işıkhan, bu sürece en rahat uyum sağlayanların gençler olduğunu belirterek, bu anlayışla bir taraftan kurumsal hizmetlerin dijital sistemlerle entegrasyonunu gerçekleştirirken diğer yandan da iş gücü piyasasını bu sürece hazırladıklarını ifade etti.

Özellikle, iş hayatına yeni atılacak gençlere geleceğin dijital meslekleri hususunda donanım ve tecrübe kazandırmaya gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kurumsal hizmetlerimizi dijitalleştirme kapsamında tamamı yerli olan 893 uygulamamızla vatandaşlarımıza cepte, tablette her alanda hızlı, güvenli ve erişilebilir hizmetler sunuyoruz. MEDULA ile tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve sürdürülebilir sağlık hizmeti takibi sunuyor, KADİM PERİ uygulamamızla hızlı ve güvenli veri akışıyla dijital çapraz kontroller sayesinde kayıt dışı istihdamın önlenmesini sağlıyoruz. Emektar ve MOSSİP uygulamalarımızla emeklilerimize, kendileriyle ilgili tüm süreçleri takip edebildikleri çeşitli kolaylıklar sağlıyor, İSG KATİP uygulamamızla yetkilendirme, belgelendirme ve İSG profesyonel görevlendirme süreçlerini tamamen dijital ortamda etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz."

"e-Devlet uygulamaları içinde SGK hizmetlerinin kullanım oranını yüzde 9,8 seviyesinde"

Işıkhan, e-Devlet sisteminin, devreye girdiğinden beri platformda zirvede olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an e-Devlet'te en çok hizmet veren 3 uygulamadan birisi bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarımıza aittir. 2025 yılı boyunca 1 milyar 600 milyon kez ziyaret edilen 234 uygulamamız bulunmaktadır. 2026 yılının ilk 6 ayında ise SGK uygulamalarımızı vatandaşlarımız, 758 milyon 197 bin 668 kez ziyaret ederek, tüm e-Devlet uygulamaları içinde SGK hizmetlerinin kullanım oranını yüzde 9,8 seviyesine çıkarmıştır. Ülkemizin istihdam merkezi İŞKUR, iş arayanla işvereni bir araya getirirken istihdam sürecini e-şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor. Eğitimini aldığınız modern algoritmaları dijital hizmetlerimizde etkin bir şekilde kullanarak yapay zeka destekli eşleştirme sistemimiz sayesinde doğru yeteneği doğru işle buluşturuyoruz."

İŞKUR'un, istihdamın geleceğini yüksek teknolojiyle inşa etmeye devam edeceğini belirten Işıkhan, yakın bir gelecekte dijital ekosistemin mimarlarının bizzat gençlerin olacağına inandığını kaydetti.

Işıkhan, bu dönüşümü yalnızca ekonomik bir süreç olarak görmediklerini, aynı zamanda sosyal boyutlarıyla birlikte ele aldıklarını söyledi.

Dönüşüm sürecinde hiç kimseyi geride bırakmayan, herkesin yeni fırsatlara erişebilmesine olanak tanıyan adil geçiş yaklaşımını benimsediklerini anlatan Işıkhan, eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesinin, mesleki becerilerin geliştirilmesinin ve kapsayıcı istihdam politikalarının hayata geçirilmesinin bu yaklaşımın temel unsurlarını oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının sürdürülebilirliğinin, teknolojik dönüşümün yanı sıra güçlü sosyal diyalog mekanizmalarıyla mümkün olduğunu ve bu noktada TÜHİS'in kamu işveren sendikacılığı alanında üstlendiği görevle çalışma hayatının en önemli kurumsal aktörlerinden biri olarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

TÜHİS'in 330 üyesi olduğunu, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan 383 toplu iş sözleşmesi sürecini başarıyla yönettiğini belirten Işıkhan, TÜHİS'e üye 87 üniversitenin 33'ünün hastanesi olduğunu, bu hastanelerde görev yapan işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yürütüldüğünü anlattı.

Işıkhan, bu kapsamda üniversiteler için 120 ayrı toplu iş sözleşmesinin başarıyla sonuçlandırıldığını dile getirerek, TÜHİS üyesi olmayan üniversitelerin de bu yapıya katılmasının, ortak bilgi birikiminin paylaşılmasına ve çerçeve protokollerle daha uyumlu toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Böylelikle üniversiteler arasında uygulama birliğinin güçleneceğini ve çalışma hayatında öngörülebilirliğin artacağını vurgulayan Işıkhan, bunun ülke genelinde çalışma barışının daha da pekiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

"Dijital mecralara hakim olanın dünyada söz sahibi olacağı yakın gelecekte gençlerimiz öncü olacak"

Işıkhan, güçlü kurumların, güçlü sosyal diyalog mekanizmalarının ve ortak aklın, Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatını inşa edecek en önemli unsurların başında geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Küresel ölçekteki büyüme mücadelesine her geçen gün yeni bir cephe kazandıran Türkiye olarak bizim en büyük sermayemiz, sahip olduğumuz beşeri güçtür. Gençlerimizi, sahip olduğumuz bu beşeri hazinemizin en değerli parçası, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün mihmandarları olarak görüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin yerli ve milli kalkınma yolculuğunu aklıyla, fikriyle, zekasıyla ve enerjisiyle omuzlayanlar, yürütenler hep gençler olmuştur. Dijital mecralara hakim olanın dünyada da söz sahibi olacağı yakın gelecekte de gençlerimizin öncü olacağına inanıyor, onları geleceğin rekabet dünyasına bugünden hazırlayacak tüm adımları da attığımızı ifade etmek istiyorum."

Dünyanın, politik, ekonomik ve teknolojik anlamda önemli bir eşikten geçtiğine dikkati çeken Işıkhan, dijital dönüşüm sürecinin Türkiye'yi gelecek yüzyılın her bakımdan parlayan yıldızı yapacak çok önemli bir fırsat penceresi olduğunu dile getirdi.

"Yeni çağın sunduğu tüm imkanları her alana entegre etmek için çalışacağız"

Bakan Işıkhan, fırsatları değerlendirirken emek, alın teri ve sosyal adalet gibi insanlığın ortak değeri olan kavramların ehemmiyetini koruyacak beşeri olgunluğa sahip olduklarını aktararak, "Çalışma yöntemleri ve sistemleri ne kadar değişirse değişsin emek, hak, adalet ve alın terine biçilen değer değişmeyecektir. Gerek çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta emeği ve sosyal adaleti merkeze alan her üretimin, her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz yeni çağın sunduğu tüm imkanları, başta çalışma hayatı olmak üzere her alana entegre etmek için çalışacağız. Bu dönüşümün, insanı merkeze alan, meslekleri güçlendiren ve çalışma hayatına yeni ufuklar kazandıran bir fırsata dönüşmesi için gerekli tüm politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜHİS Genel Sekreteri Mehmet Baş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un da konuşma yaptığı programa çok sayıda davetli katıldı.