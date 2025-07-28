Bakan Işıkhan'dan memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci öncesi dikkat çeken mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri' kapsamındaki hazırlık toplantısında konuştu.

Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olunduğunu hatırlatan Işıkhan, 2023 yılı Ağustos ayında, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin de başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sendika başkanlarına teşekkür

Süreçte uzlaşı ve sosyal diyalog ilkeleriyle hareket eden sendika başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, bu görüşmelerde hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik birçok kazanım elde edildiğini kaydetti.

"Kümülatif olarak yüzde 130 artış sağladık"

Enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerine kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladıklarını ifade eden Işıkhan, en düşük memur maaşının da 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaştığını hatırlattı.

"Birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık"

"Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, sef gibi bircok kamu calışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık" diyen Işıkhan, 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini, 5 bin 265 liraya yükselttilerini akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini de iki kat arttırdıklarını vurguladı.

"Çeşitli kazanımlara şahit olacağız"

Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda önemli adımlar atıldığını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız" dedi.

Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2,3 milyona ulaştı

Işıkhan, 2025'te toplam sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 2,3 milyona ulaştığını, 2002'de yüzde 47,95 olan sendikalaşma oranının bugün yüzde 76,88'e ulaştığını belirtti.

2002'den bu yana özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirildiğini vurgulayan Işıkhan, "Bu doğrultuda Bakanlığımızın, sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Işıkhan, engelli, şehit yakını, gazi, devlet korumasında yetişen gençler, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının da kamuda istihdamı noktasında önemli adımlar attıklarını, bu istihdam türlerinde belirlenen kotaların, hızlı bir şekilde doldurulmasının yanında, personelin iş hayatında karşılaştığı sorunlara da çözümler ürettiklerini kaydetti.