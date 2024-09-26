Bakan Kacır, ABD'li şirketleri yüksek teknoloji alanlarında Türkiye'ye yatırıma davet etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonunda, Citibank ev sahipliğinde ABD'li yüksek teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, ülke tarihimizin en büyük bütçeli teşvik paketi olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'mızın detaylarını ve Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki potansiyelini yatırımcılarla paylaştım. ABD'li şirketleri, Türkiye’nin gelişmiş AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil olmaya, HIT-30 Programı kapsamında belirlediğimiz yüksek teknoloji alanlarında ülkemize yatırım yapmaya davet ettim."