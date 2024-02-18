Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok; yüzbinlerce yeni bina inşa edilmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'daki Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneği 50. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Bakan, buradaki konuşmasında, algı siyaseti yapanların değil, hizmet siyaseti, eser yapanların yanında olduklarını söyledi.

"Taş üstüne taş koyanlara inanıyorum ki Şebinkarahisarlılar destek vermeye devam edecektir" diyen Kacır, "Sadece Şebinkarahisar'da değil, tabii burada, yaşadığımız bu güzel şehirde, İstanbul'da da tercihlerimiz çok kıymetli, çok önemli" ifadesini kullandı.

Kacır şöyle devam etti: "İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmamıştır. İstanbul çok hızlı şekilde depreme hazırlanmak durumundadır. Bu hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştirmek, yüz binlerce yeni, güvenilir, sağlam konutu inşa etmek durumundayız. Bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metrolar yapmalıyız. Bütün bunlar, açılış törenleri yapacağımız projelere imza atmakla olur, değil mi? Açılışını iptal etmek üzere bir araya geldiğimiz törenlerle olmaz. İnşallah, önümüzdeki dönemde nice projeleri, nice eserleri, bu şehre kazandıracak belediye başkanlarımızı, hem ilçelerimizde hem İstanbul'umuzda seçeceğiz."