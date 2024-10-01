Bakan Kacır, tarih verip duyurdu! Çin otomotiv devleri Türkiye'ye geliyor

Bakan Kacır, Türkiye'de otomotiv yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yatırım çekmek için Çin'e yaptığı seyahati hatırlatan Bakan Kacır, "Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar BYD'nin Türkiye'de yatırım kararını ilan etmesiyle sonuçlandı." dedi.

BYD üretime başlıyor

Çinli otomotiv devi BYD ile imzaların atıldığını duyuran Bakan Kacır, üretimin de 2026' da başlayacağını açıkladı. BYD'ye Manisa OSB'de yer tahsis edildiğini belirten Kacır, 1Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak. Nihayetinde Türkiye yüksek teknolojide çok önemli adım atmış olacak. BYD 4 milyona yeni nesil araç üretecek." dedi.

Chery ile son basamaklar

Bakan Kacır, Çin'in en büyük 9. otomobil üreticisi Chery ile de potansiyel yatırımı görüştüklerini söyleyerek, "Chery yatırımı için son basamaklara geldik." dedi.

Togg 16 ayda 37 bin araç üretti

Başka markalarla da yatırım potansiyelinin görüşüldüğünü belirten Kacır, yerli otomobil Togg'la ilgili de önemli bilgiler paylaştı.Togg'un, 16 ay içinde 37 bin araç ürettiğini söyleyen Kacır, "Dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi. 81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kuruldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda." dedi.

Bayraktar TB3 ve ANKA-3

Bakan Kacır açıklamasında, Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3'ün ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklarıını duyurdu.