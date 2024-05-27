Bakan Kacır'dan EKK toplantısına ilişkin ilk değerlendirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını, istihdam artışının devam ettiğini, cari açığın da düştüğünü belirterek şöyle devam etti:

* Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz.